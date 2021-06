Atlanta élimine Philadelphie et jouera la finale Est avec Milwaukee

in

21/06/2021 à 7h02 CEST

Efe

La grande surprise des playoffs NBA 2021 a été consommée ce dimanche au Wells Fargo Center, où les Atlanta Hawks ont battu les Philadelphia Sixers sur la route 96-103 lors du septième match décisif de la demi-finale de la Conférence Est qu’ils ont remporté le meilleur de -sept séries 4-3.

Après hier soir, les Milwaukee Bucks ont éliminé les Brooklyn Nets, qui comme les Sixers avaient eu le meilleur bilan en saison régulière et étaient les grands favoris pour se battre pour le titre dans l’Est, le jeune meneur Trae Young a mené les Hawks à leur premières finales de la Conférence Est depuis 2015.

Le match contre les Haws débutera contre les Bucks, qui ont l’avantage sur le terrain, à Milwaukee avec le premier match de la série prévu mercredi prochain.

Cela n’a marqué que la deuxième année depuis 1973, lorsque la NBA a commencé à se qualifier pour les séries éliminatoires de la conférence, qu’aucune des équipes les mieux classées n’atteindra la finale de leurs conférences respectives après que les Utah Jazz, les mieux classés de l’Ouest, aient été éliminés par le Los Angeles Clippers, quatrième.

Young a réussi un triple en fin de match et a marqué 21 points pour aider Atlanta à gagner pour la troisième fois de la série à Philadelphie. une victoire qui a assuré leur continuité dans la compétition des séries éliminatoires et a brisé leur séquence de 0 à 9 lors de leurs septièmes matchs des séries éliminatoires sur la route.

“Cette équipe est spéciale, mec”, a déclaré Kevin Huerter. “Tout le monde nous l’a dit toute l’année. Pour nous d’arriver ici et de gagner dans ce bâtiment lors du septième match, c’est énorme pour nous.”

Mais les Hawks ont ignoré leur histoire ignominieuse et en ont obtenu un à Philadelphie, où ils ont déjà remporté le premier match et le cinquième et éliminé les Sixers, les grands favoris avec leurs stars le centre camerounais Joel Embiid et le meneur australien Ben Simmons, qu’ils ont encore échoué dans leur soi-disant « Processus ».

Pas si profondément, même les Hawks n’auraient pas pu voir cela venir, surtout en mars alors qu’ils étaient 14-20, onzièmes de la Conférence Est et qu’ils ont licencié leur entraîneur Lloyd Pierce.

Bring Young met en place 21 PTS, 10 AST alors que les @ATLHawks remportent le septième match et accèdent au #NBAECF présenté par AT&T ! #C’estJeu Atlanta affrontera Milwaukee avec le match 1 mercredi à 20h30/et sur TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Fbpfkab2hR – NBA (@NBA) 21 juin 2021

Sous la direction de l’entraîneur par intérim Nate McMillan, les Hawks sont devenus une équipe qui a commencé à jouer un excellent rôle défensif et Young a pris sur lui de diriger l’attaque alors que l’équipe d’Atlanta atteignait les séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2017.

Tout le contraire de ce qui est finalement arrivé aux Sixers, qui ont brillé toute la saison et étaient censés avoir Embiid, Simmons, finaliste de la NBA Most Valuable Player (MVP), et un casting de stars à prix élevé. Hawks pour atteindre la finale.

Young a secoué le terrain une mauvaise nuit – 5 sur 23 – et a continué à tirer jusqu’à ce qu’il marque le pointeur à 3 points qui a donné aux Hawks une avance de 87-93 avec 2:31 à jouer, ce qui était tout ce dont ils auraient besoin sur le chemin de grand triomphe.

Le meneur vedette des Hawks a terminé avec un double-double de 21 points, 10 passes décisives et trois rebonds, ce qui lui a permis de devenir le deuxième meilleur marqueur de l’équipe.

Le gardien Kevin Huerter, qui est apparu comme le facteur de surprise gagnant, a mené les Hawks avec 27 points, a scellé la victoire avec trois lancers francs et la salle comble de 18 624 était aussi silencieuse que lorsque la saison a commencé sans fans en raison de Covid -19.

Ensuite, les fans des Sixers ont commencé à huer les joueurs. quand ils ont quitté le terrain et de jeter des ordures sur la piste.

Alors que les Hawks ont célébré avec l’attaquant de puissance John Collins, qui était un leader sous les cerceaux avec un double-double de 14 points, 16 rebonds, un vol et un contre.

Alors qu’un autre homme de grande taille, attaquant de réserve, l’Italien Danilo Gallinari, méritait également d’être le sixième joueur des Hawks en marquant 17 points, dont trois triples, et en saisissant cinq rebonds.

Le pivot suisse Clint Capela il a marqué 13 buts, le plus efficace de l’équipe, il a également marqué 6 des 8 tirs sur le terrain, et capturé six rebonds pour compléter la liste des cinq joueurs qui avaient des numéros à deux chiffres.

Mais la chose la plus importante à propos du match avec les Hawks est qu’ils étaient toujours calmes et confiants, à l’opposé des Sixers, dans lesquels seuls Embiid et le gardien Seth Curry ont répondu à l’attaque.

Simmons et le reste de l’équipe n’avaient pas un bon contrôle du ballon et l’ont perdu 10 fois en première mi-temps, ce qui allait faire des ravages au moment du score final.

Par conséquent, les doubles-doubles d’Embiid et de l’attaquant Tobias Harris n’ont finalement pas pu avoir la récompense de la victoire.

Embiid a récolté 31 points, 11 rebonds et trois passes décisives, mais a perdu huit balles, tandis que Harris a récolté 24 points, capturé 14 balles sous les cerceaux et effectué quatre passes de touché, en plus de récupérer deux balles.

Rien n’a fonctionné, pas même les 13 passes décisives de Simmons, car il ne lui restait que cinq points et sans pouvoir réaliser aucun des décisifs dont l’équipe avait besoin pour éviter l’élimination.