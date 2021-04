Atlanta FaZe annonce un tournoi de 100000 $ Warzone Saison 3 Gold Rush

FaZe lancera la saison 3 de Warzone en beauté, organisant deux tournois cette semaine.

Aujourd’hui, Atlanta FaZe a annoncé deux nouveaux tournois Warzone pour le coup d’envoi de la saison 3. La ruée vers l’or de 100K $ et le Cash Grab de 50K $ verront certains des meilleurs joueurs et créateurs de contenu de Warzone s’affronter pour ces énormes cagnottes.

Ruée vers l’or de 100 K $

L’énorme ruée vers l’or de 100 000 $ débutera à 16 h HE le jeudi 22 avril. Ce tournoi verra les Duos s’affronter pour leur part du prize pool. Et il mettra en vedette certains des plus grands noms de Warzone; comme Nickmercs, Swagg, Booya, Aydan, HusKerrs, Tommey, TeePee et bien d’autres.

Peut-être que la plus grande partie de ce tournoi est la façon dont les prix seront payés. Les gagnants recevront leur prix sous forme de lingots d’or personnalisés de 1 kilogramme, présentés dans une vitrine unique en son genre. Cela rend la ruée vers l’or d’Atlanta FaZe encore plus attrayante à gagner, nous verrons donc certaines des meilleures compétitions de tous les temps.

50 000 $ en espèces

La compétition se poursuit le 23 avril. Avec quelques-uns des plus grands streamers internationaux dont FaZe Testy, MoonRyde, Low4n et bien d’autres rivalisent pour leur part de 50 000 $. Ce sera le même format que la ruée vers l’or. De plus, cela donne aux streamers internationaux une excellente occasion de s’impliquer.

Participez aux tournois Gold Rush à 100 000 $ et Cash Grab à 50 000 $ sur les chaînes Twitch de Call of Duty et FaZe Clan. L’action débute de 16 h HE à 9 h 30 HE, alors que les meilleurs du secteur s’affrontent.