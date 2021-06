Atlanta gagne sans Trae Young et Giannis Antetokounmpo blessé

Ces playoffs sont clairement marqués par des blessures. dollars de Milwaukee, qui s’était jusqu’ici libéré, a subi hier le pire de ses cauchemars avec la blessure de Giannis Antetokounmpo. Au troisième trimestre, avec 10 de plus pour environ Atlanta Hawks qui concouraient très bien sans Amenez des jeunes (également blessé), le double MVP de la saison a subi une hyperextension lors de son combat contre Clint Capela pour un ballon et a dû se retirer du sol.

Les Bucks n’ont pas su comment réagir et les Hawks ont pris le match confortablement (88-110). Série égale à un et sans étoiles. Nous devrons voir l’évolution de Young et Anteto et s’ils peuvent être prêts pour le cinquième match qui se jouera à Milwaukee dans quelques matins. Incroyable en tout cas ce qui se passe dans ces playoffs, totalement conditionnés par les blessures.

Victoire d’Atlanta et Giannis blessé – Malgré la perte de Trae Young, les Hawks ont été victorieux et ont égalé la série 2-2. Au 3ème quart-temps, Giannis s’est blessé – au genou et ça n’a pas l’air bien.

Pour le bien de ces playoffs, espérons que ce n’est rien de grave —- pic.twitter.com/bVH5VSupRt – PickAndRoll.NBA (@RollNba) 30 juin 2021

Triomphe confortable

Sans Young, Lou Williams a commencé et a été le meilleur du match avec 21 points (7 sur 9 du field goal) et 9 passes décisives. Bogdan Bogdanovic a contribué 20 points et Clint Capela et Kevin Huerter sont passés à 15 points. Dans les décevants Hawks, Jrue Holiday est resté à 19 points et 9 passes décisives et Khris Middleton est passé à 16 points après avoir raté les 7 triples qu’il a tentés. Giannis a joué 24 minutes avant de se blesser (14 points et 8 rebonds). Nous verrons dans le cinquième l’efficacité des deux équipes.