Atlanta Hawks a battu les Golden State Warriors (108-124)

27/03/2021 à 05:50 CET

Atlanta Hawks vaincu en tant que visiteur Guerriers de l’état d’or par 108-124 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec Kings de Sacramento par 141-119, donc après ce résultat, ils ont complété une séquence de cinq défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu avec Kings de Sacramento par 110-108. Avec ce résultat, Atlanta Hawks ce qui lui permettrait de se qualifier pour le Play-off avec 23 matchs gagnés sur 45 joués. Pour sa part, Guerriers de l’état d’orAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 22 matchs gagnés sur 46 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains des joueurs des Atlanta Hawks, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-2 et sont venus l’emporter par neuf points (12-21) jusqu’à conclure avec un 26-33. Après cela, au deuxième trimestre Atlanta Hawks a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé une autre course de 14-2 au cours du quart et a eu une différence maximale de 22 points (46-68) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 26-37. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 52-70 dans l’électronique.

Au cours du troisième trimestre Guerriers de l’état d’or Il a réduit les distances dans la lumière jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 32-30 et un total de 84-100. Enfin, au cours du dernier quart, l’équipe visiteuse a réussi à maintenir sa différence au tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 24-24. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat final de 108-124 pour les visiteurs.

Au cours de la réunion, la participation de John Collins Oui Apportez des jeunes, qui avait respectivement 38 points, deux passes et 12 rebonds et 21 points, 15 passes et trois rebonds. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Andrew Wiggins Oui James Wiseman, avec 29 points, trois passes et sept rebonds et 18 points et cinq rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Guerriers de l’état d’or mesurera sa force avec Chicago Bulls dans le Centre de poursuiteau prochain match, Atlanta Hawks tu verras les visages avec Pépites de Denver dans le Ball Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.