Atlanta Hawks a battu Orlando Magic (116-93)

14/05/2021 à 04:20 CEST

Atlanta Hawks a été imposé à la maison Orlando Magic 116-93 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Atlanta Hawks ont réussi à s’imposer à domicile contre Wizards de Washington par 120-116, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre victoires consécutives. De leur côté, les Orlando Magic ont perdu à domicile avec Bucks de Milwaukee 114-102, donc après le match, ils ont terminé une séquence de six défaites consécutives. En ce moment, Atlanta Hawks Il compte 40 matchs gagnés sur 71, ce qui lui permettrait d’accéder à des positions de barrage, tandis que Orlando Magic il serait exclu des play-offs avec 21 matchs gagnés sur 70 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier trimestre a été dominé par Atlanta HawksEn fait, l’équipe a réalisé un 11-2 partiel et a continué à gagner par 19 points (60-41) et a terminé avec un résultat de 29-16. Plus tard, au deuxième trimestre Atlanta Hawks élargi leur écart, qui s’est terminé par un score partiel de 32-25. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 61-41 sur le tableau de bord.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-2 et ont atteint une différence de 28 points (83-55) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 32 -30 et 93-71 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Atlanta Hawks Ils ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel durant ce quart de 11-2 et sont venus l’emporter par 29 points (114-85), et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-22. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 116-93 pour les locaux.

En outre, les acteurs les plus importants de Atlanta Hawks Ils étaient Bogdan Bogdanovic Oui Clint Capela, qui avait 27 points, cinq passes et trois rebonds et 14 points et 14 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Rj Hampton Oui Wendell Carter pour ses actions pendant le match, avec 18 points, cinq passes et huit rebonds et 12 points et 11 rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain match Atlanta Hawks va affronter Houston Rockets dans le State Farm Arena. De son côté, le prochain jeu de Orlando Magic sera contre Philadelphie 76ers dans le Centre Wells Fargo. Consultez le calendrier complet de la NBA.