Atlanta Hawks, analyse de l’équipe et saison de rotation 2022

On dit souvent que si quelque chose va bien il n’y a pas besoin d’y toucher, mais cela ne fonctionne généralement pas dans le sport, et encore moins dans le sport. NBA. Se renforcer avec un acteur important, même appelé à jouer un rôle secondaire, semblait évident pour Atlanta Hawks, dont la percée la saison dernière a révélé un énorme potentiel, mais aussi une lacune à combler dans sa quête du ring. Il sera difficile pour les incorporations dans le marché des transferts de la NBA d’aider à combler cette lacune puisque les hommes de Géorgie ont fait confiance à leur saut qualitatif nécessaire à la croissance professionnelle de leur noyau dur. Ils ont perdu cinq joueurs et en ont incorporé quatre, ce qui va clairement perdre si l’équilibre est atteint, ce qui ne peut s’expliquer que par leur besoin de gagner une marge salariale et de pouvoir conserver leurs étoiles.

Trae Young, Bogdan Bogdanovic, De´Andre Huerter, John Collins et Clint Capela ils continueront à former l’équipe de départ d’une organisation de basket-ball avide de succès. Il est rare qu’une jeune franchise avec des hommes recherchés par de nombreuses autres équipes, soit parvenue à donner une continuité aussi palpable au projet, ayant également retenu les 11 joueurs qui ont profité le plus de minutes en playoffs. On pense que le mauvais départ a condamné un groupe qui, travaillant ensemble sous la direction de Nate Mcmillan Dès le début de la saison, il sera difficile à battre par ses adversaires. Ce sont les mouvements qu’ils ont effectués sur le marché et la rotation en découle :

Pertes: Tony Snell, Kris Dunn, Skylar Mays, Nathan Knight et Bruno Fernando

Incorporations : Delon Wright, Gorgui Dieng, Jalen Johnson et Sharife Cooper

Le solde de la section de transfert semble très pauvre. puisque Wright n’a rien montré dans ses dernières expériences et sera un joueur peu fiable pour briser Young. En fait, il ne serait pas exclu que la recrue Cooper vienne chérir le rôle de meneur de jeu remplaçant, sur la base de ses magnifiques performances en Summer League. Il sera plus compliqué de régler dans la rotation le bien de Jalen johnson, pour l’énorme concurrence qu’il a avec Gallinari, Okongwu (quand il se remet de sa blessure) et Dieng. Ce dernier est justement l’autre des signatures timorées, assurant intimidation sous la planche et tir efficace en attaque, mais sans pouvoir jouer un rôle important.

Alignement et rotation des Atlanta Hawks pour la saison 2021/22

Bases : Trae Young, Shariffe Cooper et Delon Wright

Escortes : Bogdan Bogdanovic, Lou Williams et Kevin Huerter

Avant-toit : De´Andre Huerter, Cam Reddish et Solomon Hill

Puissance en avant : John Collins, Danilo Gallinari et Jalen Johnson

Pivots : Clint Capela, Gorgui Dieng et Onyeka Okongwu