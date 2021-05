Atlanta Hawks bat les Wizards de Washington (125-124)

11/05/2021 à 04:21 CEST

Atlanta Hawks a gagné à domicile contre Wizards de Washington par 125-124 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Atlanta Hawks avaient subi une défaite à l’extérieur contre Indiana Pacers 133-126, tandis que les Wizards de Washington battaient à domicile pour Indiana Pacers par 132-133. Atlanta HawksAprès le match, il reste en barrage avec 38 victoires en 69 matchs disputés. Pour sa part, Wizards de Washington il serait exclu des Play-offs avec 32 matchs gagnés sur 69 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart-temps a été marqué par le leadership de l’équipe locale, elle avait un écart maximum de sept points (18-11) jusqu’à se terminer par un résultat de 34-32. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, il y a eu des alternances dans l’électronique jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 27-30. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 61-62 dans la lumière.

Au cours du troisième quart, l’équipe locale a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 17-2 et a marqué la différence maximale (17 points) à la fin du quart et du quart. terminé avec un résultat partiel 35-17 (et 96-79 au total). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont comblé l’écart, en fait, ils ont obtenu un partiel de 19-1, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 29-45. Enfin, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 125-124 en faveur des locaux.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Apportez des jeunes Oui John Collins pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 36 points, neuf passes et six rebonds et 28 points, une passe et huit rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Russell Westbrook Oui Rui hachimura, avec 28 points, 21 passes décisives et 13 rebonds et 20 points et trois rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Wizards de Washington fera face à nouveau Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Atlanta Hawks cherchera la victoire contre Wizards de Washington dans le State Farm Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.