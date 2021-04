Atlanta Hawks bat Miami Heat (118-103)

24/04/2021 à 04:20 CEST

Atlanta Hawks a réussi à gagner à domicile contre chaleur de Miami par 118-103 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Atlanta Hawks ont été vaincus à l’extérieur contre New York Knicks par 137-127. De leur côté, les Miami Heat ont battu à domicile pour San Antonio Spurs par 87-107. Apres le jeu, Atlanta Hawks reste à l’une des places des barrages avec 33 victoires en 60 matchs joués, tandis que chaleur de Miami il serait exclu des Play-offs avec 31 victoires en 60 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au premier quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 31-30. Après cela, le deuxième trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 31-31. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 62 à 61 points avant la pause.

Au troisième quart, il y a eu également plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, jusqu’à ce qu’au final l’équipe locale finisse par se distancer et termine avec un résultat partiel 33-28 (et 95-89 au total). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Atlanta Hawks ils ont réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, ont atteint une différence de 16 points (105-89) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-14. Après tout cela, les joueurs ont fermé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 118-103 pour Atlanta Hawks.

De plus, les joueurs de Atlanta Hawks qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Bogdan Bogdanovic Oui John Collins, qui avait 21 points, huit passes et trois rebonds et 20 points, une passe et huit rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Jimmy Butler Oui Kendrick nunn, avec 19 points, sept passes et deux rebonds et 21 points, deux passes et deux rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Atlanta Hawks sera contre Bucks de Milwaukee dans le State Farm Arena, lors de la prochaine réunion, chaleur de Miami cherchera la victoire contre Chicago Bulls dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.