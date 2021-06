Atlanta Hawks, chances de remporter la bague en playoffs NBA 2021

Ce qui semblait être le début d’un projet à moyen terme, est devenu un pari ferme et réel pour entrer dans l’histoire maintenant. Atlanta Hawks est un finaliste digne et méritant de la Conférence Est grâce à une saison qui est clairement passée du moins au plus et au cours de laquelle Nate Mcmillan Il a été le grand botteur de mi-saison pour assembler toutes les pièces et montrer le vrai potentiel de cette équipe. Amenez des jeunes est le leader absolu d’une équipe extrêmement complète, avec un pivot défensif et offensif dominant, tout comme Clint Capela, tireurs accomplis comme Kevin Huerter, buteur compulsif comme il est Bogdan Bogdanovic et un attaquant parfaitement adapté à la réalité de la ligue, comme John Collins. Mais avant tout, ils forment une équipe, car ils réfléchissent à ESPN.

“Nous sommes enthousiastes, nous avons travaillé dur tout au long de l’année pour arriver ici. Nous jouons comme une véritable équipe, nous nous soutenons à tout moment et nous avons pu créer une culture compétitive et nos propres styles”, reflètent Collins et McMillan , donnant la clé du succès de la franchise Georgia. “Dès le début, j’ai senti que j’avais beaucoup de talent dans cette équipe et nous devions trouver un moyen pour que tout s’emboîte pour faire de nous un groupe compétitif capable d’aspirer à tout cette année”, a déclaré un entraîneur qui sait comment pour donner à Danilo Gallinari une grande importance sur le banc et garder Lou Williams comme un booster très utile.

Atlanta Hawks, première équipe à atteindre la finale de conférence sans All Star depuis les Pacers en 1994

Le caractère qu’ils ont montré tout au long de cette série face aux Philadelphia 76ers, revenant de matchs qui ont eu presque des matchs et se faisant confiance, sont une réelle garantie de les considérer comme de sérieux prétendants à la gloire. Milwaukee Bucks a été très puni physiquement et mentalement lors du match contre les Brooklyn Nets et il ne serait pas déraisonnable de penser qu’ils peuvent arrêter Antetokounmpo avec des joueurs comme Collins ou la recrue Onyeka Okongwu, qui peut être un élément inattendu dans une série très importante pour les deux. franchisés. Ça ne fait aucun doute que Amenez des jeunes fait plus qu’assez de mérites pour mener à Atlanta Hawks à la gloire.