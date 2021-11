Atlanta Hawks et la condamnation d’une mauvaise défense

Atlanta Hawks Il semblait destiné à être un sérieux prétendant au ring cette saison, mais le début de celui-ci ne présage rien de bon. La solvabilité défensive dont ils ont fait preuve l’année dernière a été considérablement diluée, ce qui est évident lorsqu’on vérifie qu’ils sont la deuxième pire défense de toute la ligue, derrière les Pélicans. Ils ont perdu six matchs de suite et sont parmi les derniers classés dans une Conférence Est très équilibrée et dans laquelle toute erreur peut être fatale.

