Atlanta Hawks l’emporte 117-111 contre les Golden State Warriors

04/05/2021 à 04:50 CEST

Atlanta Hawks a réussi à gagner à domicile contre Guerriers de l’état d’or par 117-111 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Atlanta Hawks avaient réussi à gagner sur la route contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans 103-126, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de quatre victoires consécutives, tandis que les Golden State Warriors ont perdu avec Rapaces de Toronto par 130-77, donc après ce résultat, ils ont accumulé quatre défaites d’affilée. Apres le jeu, Atlanta Hawks il reste avec l’une des places des barrages avec 26 victoires en 50 matchs disputés. Pour sa part, Guerriers de l’état d’or il serait exclu des Play-offs avec 23 victoires en 50 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et cela s’est terminé par un 24-24. Après cela, au deuxième trimestre Guerriers de l’état d’or a augmenté leur différence, en fait, l’équipe a réalisé un 10-2 partiel, qui s’est terminé par un résultat partiel de 33-35. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 57-59 points avant la pause.

Au cours du troisième quart, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer sur le tableau de bord, a eu une différence maximale de six points (67-73) et a terminé avec un résultat partiel de 22-23 et un résultat global de 79-82. Enfin, le dernier quart a de nouveau connu plusieurs changements de leader dans la lumière jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 38-29. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 117-111 en faveur des locaux.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus importants de Atlanta Hawks Ils étaient Clint Capela et Danilo Gallinari, qui a obtenu 24 points et 18 rebonds et 25 points et 10 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Stephen Curry et Kelly Oubre, avec 37 points, deux passes et cinq rebonds et 20 points, deux passes et 11 rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Atlanta Hawks sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le State Farm Arena, lors de la prochaine réunion, Guerriers de l’état d’or tu verras les visages avec Bucks de Milwaukee dans le Centre de poursuite. Consultez le calendrier complet de la NBA.