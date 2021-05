Atlanta Hawks l’emporte 120-116 contre Washington Wizards

13/05/2021 à 04:20 CEST

Atlanta Hawks a réussi à gagner à domicile contre Wizards de Washington par 120-116 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison Wizards de Washington 125-124, complétant une séquence de quatre victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont perdu avec Atlanta Hawks 125-124, complétant une séquence de trois défaites consécutives au cours des cinq derniers matchs. Atlanta HawksAprès le match, il reste en barrage avec 39 matchs gagnés sur 70 joués. Pour sa part, Wizards de Washington il serait exclu des play-offs avec 32 matchs gagnés sur 70 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau d’affichage et s’est terminé sur un résultat de 35-30. Plus tard, au deuxième quart, l’équipe visiteuse a réussi à récupérer des points pour revenir dans le match et a marqué la différence maximale (trois points) à la fin du quart, qui s’est terminée sur un résultat partiel de 21-29. Après cela, les rivaux ont atteint la pause avec un 56-59 au compteur.

Au cours du troisième quart-temps les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés sur le tableau de bord, ils sont venus s’imposer par 13 points (76-89) pour finir avec un résultat partiel de 27-32 et 83-91 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Atlanta Hawks Ils ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, en fait, ils ont obtenu un partiel de 12-2 dans ce quart-temps et ont marqué la différence maximale (quatre points) à la fin du quart, et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 37. -25. Enfin, le match s’est conclu sur un résultat final de 120-116 en faveur des locaux.

Le triomphe de Atlanta Hawks C’était en partie grâce aux 33 points, neuf passes et huit rebonds de Apportez des jeunes et les 17 points et 11 rebonds de Clint Capela. Les 34 points, 15 passes et cinq rebonds de Russell Westbrook et les 16 points, une passe et quatre rebonds de Daniel Gafford ils n’étaient pas assez pour Wizards de Washington pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Atlanta Hawks sera contre Orlando Magic dans le State Farm Arena, tandis que Wizards de Washington sera mesuré avec Les Cavaliers de Cleveland dans le Capital One Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.