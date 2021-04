Atlanta Hawks l’emporte sur les San Antonio Spurs 129-134

04/02/2021 à 06:20 CEST

Atlanta Hawks a réussi à gagner en tant que visiteur de San Antonio Spurs par 129-134 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des San Antonio Spurs gagnaient à domicile contre Kings de Sacramento 120-106, tandis que les Hawks d’Atlanta ont perdu à l’extérieur avec Soleils de phénix par 117-110. Atlanta HawksAvec ce résultat, il reste lié aux matchs gagnés avec les positions des barrages avec 24 matchs gagnés sur 48 joués. Pour sa part, aussi San Antonio SpursAprès le match, il serait pour l’instant hors des Play-offs avec 24 matchs gagnés sur 46 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart-temps a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 14-2 au cours du quart, même si à la fin l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 22-32. Puis au deuxième trimestre San Antonio Spurs il a coupé des distances dans la lumière, ce qui a conclu avec un résultat partiel de 26-22. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 48-54 au compteur.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale a de nouveau réduit les distances dans le jeu électronique jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 32-30 (et un total de 80-84). Enfin, dans le dernier quart-temps, il est revenu San Antonio Spurs Pour égaliser le jeu, il a réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du quart, et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 30-26, atteignant la fin du quart avec un nul 110-110, donc le match devait être prolongé jusqu’à une extension.

Pendant la prolongation, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et s’est terminé par un résultat partiel de 9-9, le résultat final du match étant 129-134 en faveur de Atlanta Hawks.

Une grande partie de la victoire de Atlanta Hawks a été cimenté de 28 points et 17 rebonds de Clint Capela et les 28 points, 12 passes et deux rebonds de Apportez des jeunes. Les 36 points, neuf passes et cinq rebonds de Demar Derozan et les 29 points, trois passes et un rebond de Derrick White ils n’étaient pas assez pour San Antonio Spurs pourrait gagner la partie.

Au prochain tour de la NBA, San Antonio Spurs jouera contre Indiana Pacers dans le Centre At & t, tandis que le prochain adversaire de Atlanta Hawks être Pélicans de la Nouvelle-Orléans, avec lequel il sera mesuré dans le Centre Smoothie King. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.