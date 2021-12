Atlanta Hawks : Solomon Hill en panne pour le reste de la saison

Colline de Salomon il a subi une déchirure aux ischio-jambiers qui lui fera manquer le reste de la saison. Ainsi, Atlanta Hawks perd un morceau de sa rotation, alors on imagine qu’il ira sur le marché pour se renforcer. Hill, 30 ans, avait rétrogradé cette saison par rapport à la saison dernière. La saison dernière, il a récolté en moyenne 4,5 points en 21,3 minutes de jeu en 71 matchs et cette saison, il a récolté en moyenne 0,5 point et 1,8 rebonds en 10,7 minutes lors des 13 matchs auxquels il a participé.

Atlanta Hawks F Solomon Hill est absent pour la saison avec une déchirure aux ischio-jambiers, a déclaré l’équipe. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 décembre 2021