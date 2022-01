Atlanta Home où Bobbi Kristina Brown surdosée se vend 715 000 $

Bobbi Kristina MarronL’ancienne maison de ville d’Atlanta, en Géorgie – où elle a fait une overdose dans la baignoire et est décédée plus tard – s’est vendue, a appris TMZ.

Le coussin de 3 chambres et 4 salles de bain appartenait auparavant à la mère de Bobbi, Whitney Houston, et a d’abord été répertorié pour 599 000 $. La propriété a été retirée du marché en 2020, mais réinscrite en novembre pour 715 000 $… et vendue pour 715 100 $.

C’était en janvier 2015 lorsque Bobbi Kristina a été retrouvée face contre terre dans la baignoire par son petit-ami de l’époque Nick Gordon. Elle a été placée dans un coma artificiel pendant près de 7 mois avant de mourir. Le médecin légiste a indiqué que la cause de son décès était « une immersion associée à une intoxication médicamenteuse ». Gordon a été déclarée civilement responsable de sa mort mais n’a jamais été inculpée. Il est mort de une overdose d’héroïne en 2020.

Agent immobilier Keller Williams Jill Riz dit TMZ, beaucoup d’acheteurs potentiels connaissaient l’histoire de la maison, ce qui en a effrayé certains – mais cela n’avait clairement pas d’importance pour les acheteurs – qui ont appuyé sur la gâchette après avoir décidé que le superbe quartier et l’apparence de la maison en rangée l’emportaient sur les négatifs.

La maison de ville est nichée dans une communauté fermée 24h / 24 et 7j / 7 et dispose d’environ 2 600 pieds carrés d’espace de vie. Il y a une cuisine gastronomique, une immense suite parentale avec foyer et 2 suites d’invités avec salle de bain privée.

On nous dit que 2 acheteurs potentiels enchérissaient l’un contre l’autre pour la maison … finalement, c’était un couple plus âgé qui cherchait à réduire ses effectifs qui a pu l’accrocher.