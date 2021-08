Atlanta Mom expose la politique de ségrégation raciste de l’école primaire 10z viral

in

Lorsque la mère d’Atlanta, Kila Posey, a découvert que l’école primaire de son enfant séparait les classes en fonction de la race, elle n’en revenait pas.

“Nous avons perdu le sommeil comme essayer de comprendre pourquoi une personne ferait cela”, a déclaré Posey à la station d’information locale WSB-TV.

Posey, qui a déposé une plainte fédérale auprès du Bureau des droits civils du ministère de l’Éducation des États-Unis contre l’école primaire Mary Lin, a allégué que la directrice de l’école, Sharyn Briscoe, lui avait dit que les pratiques de ségrégation étaient dans le meilleur intérêt des élèves. Posey dit que la politique est une violation du titre VI de la loi sur les droits civils de 1964, qui interdit la discrimination sur la base de la race.

Après une conversation révélatrice avec Briscoe, Posey a appris que l’école séparait les étudiants noirs en deux classes différentes et les étudiants blancs en six classes différentes. Chaque classe avait un professeur différent.

« Tout d’abord, c’était juste de l’incrédulité d’avoir cette conversation en 2020 avec une personne qui me ressemble – une femme noire. C’est la ségrégation des classes. Vous ne pouvez pas séparer les classes. Vous ne pouvez pas le faire », a déclaré Posey.

La politique, qui a été mise en place l’année dernière, priverait les enfants noirs et blancs de la possibilité de co-apprendre dans les salles de classe. Selon Posey, lorsqu’elle a contacté Briscoe pour demander un enseignant spécifique pour sa fille, elle a été abattue parce que la classe de l’enseignant n’était pas pour les élèves noirs.

« Elle a dit que ce n’était pas l’une des classes noires, et j’ai immédiatement dit : ‘Qu’est-ce que ça veut dire ?’ J’étais confus. J’ai demandé plus de précisions. J’étais comme, ‘Nous les avons à l’école?’ Et elle a commencé à dire: ‘Oui. J’ai décidé de placer tous les étudiants noirs dans deux classes », se souvient Posey.

Lorsque Posey a insisté pour que son enfant soit placé dans une salle de classe avec des enfants blancs, Briscoe a déclaré que l’enfant serait isolé. Selon WSB-TV, dans un appel téléphonique enregistré, un directeur adjoint a affirmé que la ségrégation était la politique du directeur et a tenté d’expliquer pourquoi les cours étaient structurés de cette façon.

“Je souhaite juste que nous ayons plus d’enfants noirs, et puis certains d’entre eux sont dans une classe à cause des services dont ils ont besoin”, a déclaré l’administrateur à Posey.

Les écoles publiques d’Atlanta ont publié une déclaration confirmant qu’elles avaient enquêté sur les allégations mais n’ont pas nié les affirmations de Posey.

« Les écoles publiques d’Atlanta ne tolèrent pas l’affectation d’élèves dans des salles de classe en fonction de leur race. Le district a procédé à un examen des allégations. Des mesures appropriées ont été prises pour résoudre le problème et l’affaire a été classée », indique le communiqué.

Mary Lin n’est pas la première école à diviser les élèves en fonction de la race ou du revenu. Partout au pays, les écoles publiques ont réédicté des politiques racistes au nom de la « diversité » et ont fortement intégré la théorie critique de la race dans de nombreux programmes. Posey est l’un des nombreux parents concernés en croisade contre l’endoctrinement racial des enfants.