Atlanta Saison 3: 6 choses rapides que nous savons sur la série Donald Glover

La saison 3 d’Atlanta devrait être diffusée au premier semestre 2022

Pendant un moment, on ignorait un peu quand la saison 3 d’Atlanta pourrait sortir, mais ces derniers temps, nous avons enfin au moins une idée de quand elle sortira.

Selon The Wrap, le chef de FX, John Landgraf, a déclaré lors de la tournée de presse du TCA que la saison 3 d’Atlanta sera diffusée dans “la première moitié de 2022”, affirmant que bien qu’il n’y ait pas de date de première fixe, elle arrivera l’année prochaine.

Gardez à l’esprit que même s’il dit la première moitié de 2022, cela pourrait être n’importe quand entre janvier et juin, mais c’est toujours un soulagement de savoir qu’il sortira le plus tôt possible. Bien que ce ne soit pas dans le programme télévisé de l’automne 2021, nous pouvons au moins l’attendre avec impatience pour l’année prochaine.