Atlanta s’apprête à devenir la capitale nationale de l’Esport avec un nouveau hub de jeu Esports

L’un des premiers États à adopter l’esport en tant que sport universitaire, la Géorgie a adopté l’industrie.

Des étudiants de la Georgia State University ont participé aux championnats collégiaux d’esports et plus de 50 équipes sont en compétition au niveau secondaire à travers l’État. Atlanta a accueilli avec enthousiasme l’esport dans l’État de la pêche et a travaillé dur pour maintenir des liens étroits avec les sociétés de jeux. Pour toutes ces raisons, Atlanta se classe parmi les meilleures villes du pays pour les joueurs.

Atlanta a l’intention de devenir la capitale nationale de l’esport depuis de nombreuses années maintenant. Avec l’arrivée récemment annoncée du hub de jeux esports de Skillshot Media, il est difficile d’affirmer qu’une ville mérite davantage ce titre. Les fans d’esports auront le cap sur Atlanta et voudront profiter des derniers conseils de Fox Bet Sports Review pour suivre les cotes de leurs équipes préférées.

L’industrie du jeu d’Atlanta

Skillshot Media a publié une fiche d’information plus tôt cette année, expliquant clairement pourquoi Atlanta est le centre de jeu du pays. Quelques-unes des informations intéressantes du rapport incluent les équipes d’esports professionnels d’Atlanta – Atlanta Reign, Atlanta FaZe, Ghost Gaming et Hawks Talon. En plus de tout cela, les équipes SMITE d’Atlanta comptent plus de 30 joueurs professionnels salariés.

Il ne s’agit pas que de joueurs. Atlanta compte plusieurs développeurs et éditeurs locaux, dont Hi-Rez Studios, Blue Mammoth | Ubisoft, Tripwire et plus de 150 studios de développement de jeux en Géorgie. Tout cela n’est que la pointe de l’iceberg. Atlanta a beaucoup plus à offrir en matière d’esports, c’est pourquoi Skillshot Media a décidé que c’était l’emplacement idéal pour un hub de jeux.

Initiatives d’esports à Atlanta

Atlanta est sérieuse en matière d’esports et, à bien des égards, la ville le place sur un pied d’égalité avec les sports d’équipe traditionnels. L’hôpital Northridge d’Atlanta a développé un programme pour traiter les joueurs de la même manière qu’ils traiteraient d’autres athlètes professionnels. Le programme se concentre sur la santé physique des joueurs tout en traitant leurs blessures liées au jeu.

Parmi les autres initiatives, citons l’Alliance Esports du Conseil des sports d’Atlanta lancée en 2019. Le conseil décrit son objectif comme étant d’apporter « de nouvelles opportunités pour les équipes, les tournois, les sites et les fournisseurs de services et partenaires d’esports » dans la région d’Atlanta.

Atlanta abrite certains des plus grands événements esports au monde. La ville accueille Dreamhack, qui est le plus grand festival numérique au monde. Dreamhack a lieu chaque mois de novembre et attire des milliers de joueurs qui participent à des compétitions et des tournois 24 heures sur 24. Call of Duty Vanguard sera sans aucun doute exposé lors de l’événement de cette année.

Le système de collège technique primé de la ville a reçu 87 prix et distinctions liés au jeu. De plus, les collèges et universités de l’État sont occupés à former la prochaine génération de talents des industries du divertissement numérique et des jeux.

Les incitations fiscales de la Géorgie initialement conçues pour attirer les équipes de tournage et de télévision ont également alimenté la croissance de l’esport à Atlanta. Les sports électroniques bénéficient d’un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 20% sur les coûts de production.

Skillshot a joué un rôle essentiel dans les initiatives d’esports dans tout Atlanta, il n’est donc pas surprenant que la société ait choisi Atlanta comme site pour son hub de jeux.

Un hub de jeu dans Uptown Atlanta

Tout le travail acharné qu’Atlanta a consacré au développement de l’esport porte ses fruits, et Skillshot annonçant le développement d’un hub de jeu à Atlanta est la cerise sur le gâteau. Le hub de Skillshot sera une communauté de 47 acres dédiée à l’industrie.

Les plans pour le hub incluent des salles de classe et un espace de formation pour les étudiants locaux. Non seulement cela, le site servira également de studio de production, de centre d’apprentissage collaboratif et d’espace de vente au détail. L’atrium de 35 000 pieds carrés du hub aura assez de place pour entre 300 et 400 joueurs pour des événements en personne et sera équipé d’un écran LED géant pour diffuser en direct à des millions de joueurs dans le monde.

Skillshot s’est associé à HyperX sur ce projet, et la société fournira à l’installation divers produits, notamment des claviers, des souris, des microphones et des écouteurs. La vision de Skillshot est de créer un écosystème de jeu à Atlanta pour développer davantage les talents de l’esport.

Images via: Unsplash