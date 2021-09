Atlanta United 3-2 DC United

18/09/2021 à 23:44 CEST

Les Atlanta a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-2 contre lui DC United ce samedi dans le Stade Mercedes-Benz. Les Atlanta United Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Cincinnati (4-0) et l’autre devant Ville d’Orlando (3-0). En ce qui concerne l’équipe de Washington, le DC United a remporté son dernier match du tournoi 3-0 contre le feu de Chicago. Après le score, l’équipe de l’atlantique est quatrième, tandis que la DC United il est sixième après la fin du match.

Le match a débuté de manière positive pour l’équipe de l’Atlantique, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Bateau à la 18e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Atlanta United, qui a pris ses distances au tableau grâce à un peu de Josef Martinez à la minute 64. Cependant, l’équipe de Washington s’est approchée du tableau d’affichage en réalisant 2-1 grâce à un but de Felipe Martins à 75 minutes. Cependant, le Atlanta United augmenté le score avec un but de George Bello à la minute 87. Mais plus tard, le DC United s’est approché du tableau d’affichage par un but de fleurs dans les derniers instants du match, plus précisément en 94, concluant la confrontation avec un résultat final de 3-2.

Le technicien de la Atlanta, Gonzalo pinéda, a donné accès au champ à Luiz araujo, Adams et Alex De John remplacement Campbell, Rossetto et Châtain, tandis que de la part du DC United, Hernan Losada remplacé Felipe Martins, fleurs, Griffon Yow et Birnbaum pour Châtain, Skundrich, Arriola et Brillant.

L’arbitre a décidé de mettre en garde six joueurs. De la part des joueurs de la Atlanta United le carton jaune est allé à Franc et Luiz araujo et par le DC United admonesté Brillant, Châtain, Des murs et Alfaro.

Avec 36 points, le Atlanta United de Gonzalo pinéda était classé quatrième au classement général à la fin du match, occupant une place qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le titre, tandis que l’équipe dirigée par Hernan Losada il s’est placé à la sixième place avec 34 points, occupant également une place d’accès à une place de playoffs pour le championnat.

Fiche techniqueAtlanta United :Guzan, Franco, Campbell (Luiz Araujo, min.57), Walkes, Lennon, George Bello, Rossetto (Adams, min.78), Moreno (Alex De John, min.89), Sosa, Barco et Josef MartinezDC United :Hamid, Brillant (Birnbaum, min.85), Pines, Alfaro, Moreno (Felipe Martins, min.60), Canouse, Julian Gressel, Paredes, Arriola (Griffin Yow, min.73), Skundrich (Flores, min.60) et KamaraStade:Stade Mercedes-BenzButs:Barco (1-0, min. 18), Josef Martinez (2-0, min. 64), Felipe Martins (2-1, min. 75), George Bello (3-1, min. 87) et Flores (3 -2, min 94)