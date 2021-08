Atlanta United accueille le Nashville SC lors de la vingt-neuvième journée

27/08/2021 à 21h30 CEST

Samedi prochain à 21h30 se jouera le match de la vingt-neuvième journée de la Major League Soccer, qui affrontera les Atlanta et à Nashville dans le Stade Mercedes-Benz.

Les Atlanta United Il arrive avec enthousiasme pour la vingt-neuvième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-2 et 1-0, le premier contre lui DC United à domicile et le second contre lui Toronto FC Dans son domaine. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 21 matchs disputés jusqu’à présent avec un score de 25 buts pour et 26 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Nashville SC a obtenu une égalité à un contre Ville d’Orlando, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. À ce jour, sur les 20 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté sept avec un bilan de 31 buts pour et 18 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Atlanta United Il a gagné quatre fois, il a perdu deux fois et il a fait match nul trois fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. Nashville SC, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Stade Mercedes-Benz. Aux sorties, le Nashville SC a été vaincu deux fois en sept matchs disputés, donc en théorie cela pourrait être un match favorable pour le Atlanta United Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Mercedes-Benz, en fait, les chiffres montrent une victoire et un match nul en faveur de la Atlanta United. De même, l’équipe locale connaît une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Nashville. La dernière rencontre entre les Atlanta et le Nashville Ce tournoi s’est joué en juillet 2021 et s’est soldé par un match nul (2-2).

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de cinq points en faveur de la Nashville SC. Les Atlanta United Il arrive à la rencontre avec 27 points à son casier et occupant la huitième place avant le match. Pour sa part, Nashville SC il compte 32 points et occupe la troisième position du classement.