Atlanta United accueille les Red Bulls de New York lors de la 14e journée

in

26/06/2021 à 21h30 CEST

Dimanche prochain à 21h30 se jouera le match de la quatorzième journée de la Major League Soccer, qui mesurera à Atlanta et à Taureaux rouges dans le Stade Mercedes-Benz.

le Atlanta United vient au duel avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui La ville de New York dans le match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des neuf matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 11 buts pour et 10 contre.

Pour sa part, Les Red Bulls de New York a subi une défaite contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre lors du dernier match (3-2), il vient donc à la rencontre avec le besoin de reconquérir la victoire sur le terrain de Atlanta United. À ce jour, sur les neuf jeux que le Les Red Bulls de New York En Major League Soccer, il en a remporté quatre et affiche un bilan de 14 buts marqués contre 13 buts encaissés.

En référence à la performance locale, le Atlanta United a un bilan de deux victoires et deux nuls en quatre matchs joués à domicile, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Les Red Bulls de New York, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se disputent dans le Stade Mercedes-Benz. À l’extérieur de la maison, le Les Red Bulls de New York Il a un bilan de quatre défaites en quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec lui. Atlanta United.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Atlanta United, les chiffres montrent quatre défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse a le vent en poupe dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de la Atlanta. Le dernier affrontement entre les Atlanta et le Taureaux rouges Cette compétition s’est jouée en octobre 2020 et s’est terminée sur un score de 0-1 en faveur du Taureaux rouges.

En analysant sa position dans le classement de la Major League Soccer, on constate qu’avant la dispute du match, le Les Red Bulls de New York est en avance sur le Atlanta United avec une différence d’un point. L’équipe de Gabriel Heinze il se classe 10e avec 11 points sur son tableau de bord. De son côté, l’équipe visiteuse est huitième avec 12 points.