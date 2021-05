Atlanta United accueille l’Impact de Montréal

15/05/2021 à 01:00 CEST

le Atlanta joue ce dimanche à 1h00 son septième match de Major League Soccer contre le Impact de Montréal dans le Stade Mercedes-Benz.

le Atlanta United Il affronte le match de la septième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir réalisé un match nul contre lui. Inter Miami lors de leur dernière réunion. De plus, les locaux ont remporté l’un des quatre matchs disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de cinq buts en faveur et quatre contre.

Concernant les visiteurs, le Impact de Montréal a réussi à vaincre le Inter Miami 0-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Johnsen, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Atlanta United. À ce jour, sur les cinq jeux que le Impact de Montréal en Major League Soccer, il en a remporté deux avec un bilan de huit buts marqués contre six encaissés.

En référence aux résultats en tant que local, le Atlanta United a gagné jusqu’à présent dans son seul match joué à ce poste. Dans le rôle de visiteur, le Impact de Montréal a un équilibre entre une victoire, une défaite et un match nul en trois matchs joués, de sorte que le Atlanta United Vous devez défendre votre objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Atlanta UnitedEn fait, les chiffres montrent trois victoires en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les Impact de MontréalEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Atlanta et le Impact de Montréal Dans cette compétition, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que les deux équipes sont séparées par trois points en faveur de Impact de Montréal. L’équipe de Gabriel Heinze Il entre dans le match en huitième position et avec cinq points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est la première avec huit points.