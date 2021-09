Atlanta United accueille l’Inter Miami lors de la trente-sixième journée

in

29/09/2021 à 01h01 CEST

Jeudi prochain à 01h00 se jouera le match de la trente-sixième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Atlanta et à Miami dans le Stade Mercedes-Benz.

Les Atlanta United atteint la trente-sixième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Union de Philadelphie par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf des 26 matches disputés à ce jour en Major League Soccer, avec une séquence de 35 buts pour et 31 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Inter Miami a subi une défaite contre Nashville SC lors du dernier match (1-5), il cherchera donc une victoire contre le Atlanta United pour fixer le cap dans la compétition. À ce jour, sur les 25 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté neuf et a un bilan de 25 buts marqués contre 40 buts reçus.

En tant que local, le Atlanta United Il a réalisé un bilan de sept victoires, trois défaites et trois nuls en 13 matchs disputés dans son stade, indiquant qu’il devra faire un effort lors de ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. Aux sorties, le Inter Miami Ils ont un bilan de quatre victoires, quatre défaites et trois nuls sur les 11 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

A ce jour, entre le Atlanta United et le Inter Miami il y a une différence de quatre points dans le classement. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec 36 points au classement. Pour sa part, Inter Miami il a 32 points et se classe 10e du tournoi.