Atlanta United accueillera l’Union de Philadelphie lors de la 12e journée

19/06/2021 à 20h00 CEST

Dimanche prochain à 20h00 se jouera le match de la douzième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à Atlanta et à Union de Philadelphie dans le Stade Mercedes-Benz.

le Atlanta United Il affronte le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 2-2 contre lui Nashville SC à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des sept matchs disputés à ce jour, avec une séquence de neuf buts pour et sept contre.

Du côté des visiteurs, le Union de Philadelphie venaient de remporter leurs deux derniers matchs 3-0 et 0-1, le premier contre le Bois de Portland en tant que local et le deuxième avant DC United à domicile, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Atlanta United. À ce jour, sur les huit jeux que le Union de Philadelphie en Major League Soccer, il en a remporté quatre avec neuf buts pour et cinq contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Atlanta United ils ont gagné deux fois et fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui mettent en évidence le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’elle joue dans leur stade. Aux sorties, le Union de Philadelphie Il affiche un bilan de deux victoires et un nul en trois matchs disputés, de sorte que les locaux affronteront un rival habitué à marquer des points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Mercedes-Benz, obtenant ainsi trois victoires et un match nul en faveur de la Atlanta United. De même, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Atlanta et le Union de Philadelphie dans la compétition, c’était en octobre 2019 et s’est terminé par un résultat de 2-0 en faveur des locaux.

En analysant sa position dans le classement de la Major League Soccer, on constate qu’avant la dispute du match, le Union de Philadelphie est en avance sur le Atlanta United avec une différence de quatre points. L’équipe de Gabriel Heinze il se classe neuvième avec 10 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Union de Philadelphie il compte 14 points et occupe la deuxième position du classement.