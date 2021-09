Atlanta United ajoute trois points après avoir dépassé Cincinnati (4-0)

in

16/09/2021 à 03:00 CEST

Les Atlanta a montré sa meilleure version après avoir battu 4-0 à Cincinnati pendant le match joué dans le Stade Mercedes-Benz ce jeudi. Les Atlanta United Il est venu au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 3-0 sur le Ville d’Orlando. Concernant l’équipe de Cincinnati, les Cincinnati a remporté 2-0 son dernier match du tournoi contre Toronto FC. Avec ce résultat, l’ensemble atlantique est septième, tandis que le Cincinnati Il est treizième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Atlanta United, qui a tiré le coup de canon sur le Stade Mercedes-Benz avec un objectif de Luiz araujo quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 5. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de l’Atlantique, qui a augmenté le score avec un but de Josef Martinez au bord de la fin, à 40 ans, concluant la première mi-temps sur un score de 2-0.

La deuxième période a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de l’Atlantique, qui a mis plus de terrain entre les deux autant de Josef Martinez, réalisant ainsi un doublé à la 55e minute. Atlanta United, qui s’est distancié par un but de Bateau peu avant la fin, plus précisément en 86, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 4-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Atlanta United sauté du banc George Bello, Adams, Wolff, Merde et tours remplacement Mulraney, Rossetto, Josef Martinez, Lennon et Luiz araujo, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Barréal, Acosta, Cameron, Harris et Duvall, qui est entré par château, Valot, Vallecilla, Brenner et Bailey.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes, dont deux au Atlanta (Adams et Wolff) et cinq à Cincinnati (Brenner, château, Matarrita, Vázquez et Duvall).

Avec cette brillante performance, le Atlanta United il monte à 33 points en Major League Soccer et se classe à la septième place du classement, avec une place menant à une place en séries éliminatoires pour le titre. Pour sa part, Cincinnati il reste avec les 20 points avec lesquels il a atteint cette trente-deuxième journée.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Cincinnati comme lui Atlanta United jouera un nouveau match contre lui La ville de New York et le DC United respectivement.

Fiche techniqueAtlanta United :Guzan, Franco, Campbell, Robinson, Lennon (Damm, min.75), Mulraney (George Bello, min.66), Rossetto (Adams, min.66), Moreno, Luiz Araujo (Torres, min.85), Barco et Josef Martinez (Wolff, min.74)Cincinnati :Tyto & nacute ;, Vallecilla (Cameron, min.73), Bailey (Duvall, min.79), Castillo (Barreal, min.62), Hagglund, Matarrita, Stanko, Valot (Acosta, min.62), Cruz, Brenner (Harris , min.74) et VázquezStade:Stade Mercedes-BenzButs:Luiz Araujo (1-0, min. 5), Josef Martinez (2-0, min. 40), Josef Martinez (3-0, min. 55) et Barco (4-0, min. 86)