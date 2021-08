Atlanta United bat Columbus Crew (2-3) au MAPFRE Stadium

08/08/2021 à 03h36 CEST

Le Atlanta joué et gagné 2-3 le match de dimanche dernier dans le Stade MAPFRE. Le L’équipage de Colomb voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 2-4 lors du match précédent contre DC United. En ce qui concerne l’équipe de l’Atlantique, le Atlanta United a récolté une égalité à double sens contre le Impact de Montréal, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce bon résultat, l’équipe de l’Atlantique est dixième, tandis que le L’équipage de Colomb il est septième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Atlanta United, qui a créé le lumineux grâce à l’objectif de Bateau quelques minutes après le début du match, plus précisément à la 5e minute. L’équipe de l’atlantique a encore ajouté, augmentant l’avantage grâce à un nouveau but sur penalty de Bateau, réalisant ainsi un doublé à la 34e minute. Cependant, l’équipe de Columbus à la 37e minute s’est approchée du tableau d’affichage avec un but de Mensah. Après cela, la première partie s’est terminée avec un score de 1-2.

Après la pause est venu le but pour lui Atlanta United, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de onze mètres Châtain à la 65e minute. L’équipage de Colomb à travers un peu de Pedro Santos peu avant la fin, plus précisément en 1990, terminant le match avec un score final de 2-3.

Dans le chapitre sur les changements, le L’équipage de Colomb de Caleb Porter soulagé Étienne, Francis, Abdul-Salaam, Wright-Phillips Oui Ils tuent pour Moulin à vent, Afful, Diaz, Zardès Oui Hairston, tandis que le technicien du Atlanta, Frank de Boer, a ordonné l’entrée de tours, López Oui Campbell fournir Conway, Rossetto Oui Châtain.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune, un pour les joueurs de Columbus et deux pour les joueurs atlantes. Par les joueurs de la L’équipage de Colomb la carte est allée à Pièce et par les joueurs de la Atlanta United à fade Oui Promenades.

Après avoir conclu le match et ajouté trois points, le Atlanta ils se sont classés 10e avec 18 points, tandis que le Columbus Crew s’est classé 7e avec 24 points, se qualifiant pour une place en séries éliminatoires.

Fiche techniqueL’équipage de Columbus :Room, Afful (Francis, min.70), Mensah, Pedro Santos, Fraser, Nagbe, Hairston (Matan, min.84), Zelarayán, Molino (Etienne, min.63), Díaz (Abdul-Salaam, min.70) et Zardes (Wright-Phillips, min.84)Atlanta United :Guzan, Franco, Walkes, Robinson, Sosa, Rossetto (López, min.87), George Bello, Hernández, Barco, Conway (Torres, min.62) et Moreno (Campbell, min.90)Stade:Stade MAPFREButs:Barco (0-1, min. 5), Barco (0-2, min. 34), Mensah (1-2, min. 37), Moreno (1-3, min. 65) et Pedro Santos (2-3 , au moins 90)