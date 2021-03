Atlanta United est la première équipe de la MLS à se faire vacciner

30 mars 2021 à 17 h 46 CEST

L’équipe dirigée par Gabriel Heinze a eu un moment très important sur le sujet des vaccins.

L’équipe a publié une déclaration selon laquelle l’équipe a déjà reçu sa première dose dans ce qui a été l’une des plus grandes campagnes de vaccination du pays.

« Tous les joueurs de la première équipe ont reçu la première dose de vaccins COVID-19 au Mercedes Benz Stadium Community Center. L’admissibilité à se faire vacciner dans l’État de Géorgie concerne toute personne âgée de plus de 16 ans et les joueurs ont continué à respecter les exigences de planification. Atlanta United est l’une des premières équipes professionnelles en Amérique à se faire vacciner et ils recevront leur deuxième dose dans trois semaines. «

Ce centre est opérationnel depuis le 4 janvier, mais depuis le 24 janvier, il fait partie d’un plan pilote dans lequel il vise à distribuer environ 336 000 vaccins dans le comté de Fulton. Ce centre a la capacité de distribuer 11 000 vaccins quotidiens, ce qui en fait le plus grand centre de distribution du sud-est des États-Unis.

ARRIVEZ AVEC AVANTAGE

Cela place les équipes rouges et noires dans une situation idéale au début de la saison MLS et cela aiderait l’équipe dans la problématique logistique en tenant compte des déplacements qu’elles devront effectuer dans les mois à venir.

Tout commence pour Atlanta quand ils affrontent le champion en titre de la Ligue de football costaricienne CONCACAF, Liga Deportiva Alajuelense, dans la première phase de la Ligue des champions de la CONCACAF. Puis le 17 avril, ils lancent leur saison de championnat lorsqu’ils affrontent Orlando City.