Atlanta United et New York Red Bulls se partagent les points dans un match sans but (0-0)

27/06/2021 à 23:36 CEST

le Atlanta et le Taureaux rouges à égalité à zéro dans le match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade Mercedes-Benz. le Atlanta United voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le La ville de New York par un score de 1-0. En ce qui concerne l’équipe du New Jersey, le Les Red Bulls de New York perdu par un résultat de 3-2 lors du duel précédent contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Après le résultat obtenu, l’équipe Atlantique est dixième à l’issue du duel, tandis que le Taureaux rouges est septième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

L’entraîneur de la Atlanta a donné accès à Franc Oui Mulraney pour Franco Ibarra Oui López, Pendant ce temps, il Taureaux rouges a donné le feu vert à Fabio Gomez, Amaya, Tarek, Fernandez Oui Harpiste, qui est venu remplacer Klimala, Andrés Reyes, Edwards, Barlow Oui Bois de l’année.

L’arbitre du duel a sorti six cartons jaunes. Des deux équipes, fade Oui Franc de l’équipe atlantés et Edwards, Davis, Jean Tolkin Oui Tarek L’équipe du New Jersey a reçu un carton jaune.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Les Red Bulls de New York il s’est classé septième au classement avec 13 points, au lieu d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le titre. Pour sa part, Atlanta United Avec ce point atteint, il atteint la 10e place avec 12 points après le match.

Fiche techniqueAtlanta United :Guzan, Walkes, Robinson, George Bello, Lennon, Sosa, Barco, Franco Ibarra (Franco, min.38), Moreno, López (Mulraney, min.71) et TorresLes Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Nealis, Andrés Reyes (Amaya, min.53), John Tolkin, Duncan, Edwards (Tarek, min.63), Davis, Carmona, Yearwood (Harper, min.78), Klimala (Fabio Gomez, min.46 ) et Barlow (Fernandez, min.77)Stade:Stade Mercedes-BenzButs:0-0