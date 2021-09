Atlanta United remporte la victoire contre l’Inter Miami (1-0)

30/09/2021 à 03:00 CEST

Les Atlanta a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire travaillée contre le Miami, qui a battu 1-0 ce jeudi dans le Stade Mercedes-Benz. Les Atlanta United Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 1-0 lors du précédent duel contre Union de Philadelphie. Concernant l’équipe de Miami, les Inter Miami il a été battu par 1-5 lors du dernier match contre lequel il a joué Nashville SC. Après le résultat obtenu, l’équipe de l’Atlantique est sixième, tandis que la Miami est dixième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Atlanta United, qui a débuté son tableau d’affichage avec un penalty de Josef Martinez à 76 minutes, terminant le match avec un résultat final de 1-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Atlanta qui sont entrés dans le jeu étaient Rossetto, Mulraney, Campbell et Hernandez remplacement Châtain, Promenades, Luiz araujo et Josef Martinez, tandis que les changements dans le Miami Ils étaient Brek Karité, Vassilev et Carranza, qui est entré pour remplacer Gibbs, Matuidi et Robinson.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes au Miami (González Pirez, Matuidi, Gibbs et Chapman), alors que l’équipe de l’Atlantique n’en a pas vu.

Avec cette défaite, après la fin du duel, le Inter Miami il se situait à la dixième position du tableau avec 32 points. Les Atlanta United, pour sa part, il a atteint la sixième place avec 39 points, en accédant à une place en playoffs pour le championnat.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Inter Miami comme lui Atlanta United jouera un nouveau match contre lui Bois de Portland et le Impact de Montréal respectivement.

Fiche techniqueAtlanta United :Guzan, Robinson, Walkes (Mulraney, min.67), Franco, Moreno (Rossetto, min.46), Barco, Sosa, George Bello, Lennon, Luiz Araujo (Campbell, min.82) et Josef Martinez (Hernández, min. 90)Inter Miami :Marsman, González Pirez, Makoun, Leerdam, Matuidi (Vassilev, min.84), Chapman, Morgan, Gibbs (Brek Shea, min.73), Pizarro, Robinson (Carranza, min.84) et HiguaínStade:Stade Mercedes-BenzButs:Josef Martinez (1-0, min. 76)