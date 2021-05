Atlanta United sauve un point contre le Nashville SC (2-2)

29/05/2021 à 23:37 CEST

le Atlanta et le Nashville ex aequo à deux lors du match disputé ce samedi dans le Stade Mercedes-Benz. le Atlanta United Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Sondeurs de Seattle. Pour sa part, Nashville SC a remporté 1-0 leur dernier match du tournoi contre Austin FC. Avec ce résultat, le Atlanta United a été placé en septième position, tandis que le Nashville il est arrivé à la troisième place à la fin du duel.

La rencontre a débuté de manière positive pour l’équipe de l’atlantique, qui a inauguré le lumineux avec un objectif de Châtain à la 6e minute, terminant ainsi la première mi-temps sur un score de 1-0.

La deuxième partie du match a commencé d’une manière favorable pour lui Atlanta United, qui s’est distancié au tableau d’affichage par un but de López à 52 minutes. Mais plus tard le Nashville SC réduire les distances grâce à un objectif de Mukhtar à 81 minutes. L’équipe de Tennesian s’est de nouveau jointe, ce qui a mis les tables établissant le 2-2 avec un nouveau but de Moukhtar, réalisant ainsi un doublé à la 83e minute, concluant le match sur un score final de 2-2.

Le technicien de la Atlanta, Gabriel Heinze, a donné accès au champ à Bateau Oui Franco Ibarra remplacement Mulraney Oui Châtain, tandis que de la part du Nashville, Gary Smith remplacé Sapong, Badji, Matt lagrassa Oui Haakenson pour Muyl, Cadix, Godoy Oui Fidèle.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Châtain, du Atlanta et trois à McCarty, Lovitz Oui Johnston du Nashville.

En ce moment, le Atlanta obtient 10 points et le Nashville avec 11 points.

Fiche techniqueAtlanta United :Guzan, Sosa, Walkes, Robinson, Hyndman, Mulraney (Barco, min.58), Lennon, George Bello, López, Moreno (Franco Ibarra, min.69) et MartinezNashville SC:Willis, Romney, Zimmerman, Lovitz, Johnston, Godoy (Matt Lagrassa, min.77), Mccarty, Leal (Haakenson, min.77), Muyl (Sapong, min.60), Mukhtar et Cádiz (Badji, min.71)Stade:Stade Mercedes-BenzButs:Moreno (1-0, min. 6), López (2-0, min. 52), Mukhtar (2-1, min. 81) et Mukhtar (2-2, min. 83)