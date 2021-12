Atlantic Records Germany fait ses débuts alors que WMG poursuit son expansion mondiale

Yung Hurn, le premier groupe signé d’Atlantic Records Germany, en live. Crédit photo : Andreas Lawen

Un peu moins de neuf mois après le lancement d’Atlantic Records Russia, Warner Music Group (WMG) a officiellement lancé Atlantic Records Germany, qui « sera dédié à la découverte et à la promotion du hip-hop allemand, avec un accent particulier sur le rap underground ».

Warner Music Group a officiellement dévoilé l’arrivée d’Atlantic Records Germany aujourd’hui, indiquant dans le communiqué correspondant que la division basée à Berlin a signé le rappeur autrichien Yung Hurn. Le label major a présenté le jeune homme de 26 ans comme « l’un des artistes germanophones les plus influents de ces dernières années », et la chaîne YouTube de Hurn compte environ 92 000 abonnés et 15 millions de vues au total, contre près de 954 000 auditeurs mensuels sur Spotify. .

WMG – qui a annoncé le lancement d’Atlantic Records Benelux début novembre – a également souligné qu’Atlantic Records Allemagne « bénéficiera d’une étroite collaboration entre la musique enregistrée et la branche d’édition musicale » du label Big Three.

Et sur ce front, malgré son classement derrière Sony Music Publishing et Universal Music Publishing Group en termes de taille, Warner Chappell « est le premier éditeur de musique national en Allemagne », selon les dirigeants.

Enfin, en ce qui concerne les spécificités opérationnelles d’Atlantic Records Allemagne, Natascha Augustin, responsable de Warner Chappell Allemagne « assume un rôle supplémentaire de conseil auprès du » nouveau label. Ce dernier « s’engage également à créer un espace sûr pour les créatifs et les artistes, et à soutenir une plus grande égalité des sexes au sein de la culture rap traditionnellement dominée par les hommes ». Asiatic Records de Warner Music, lors de ses débuts en octobre, a signé le rappeur indonésien Ramengvrl.

S’adressant au lancement d’Atlantic Records Germany dans un communiqué, le président international de Warner Recorded Music, Simon Robson, a déclaré : « Atlantic Records a accueilli des générations d’artistes légendaires et a joué un rôle important dans l’évolution du hip-hop. Nous pensons qu’Atlantic Records Germany peut avoir un impact culturel similaire, en puisant dans la scène en évolution rapide là-bas et en aidant à élever ses artistes les plus créatifs, en amplifiant leurs voix et leurs histoires, et en apportant leur musique au public le plus large possible.

Selon le rapport semestriel 2021 de l’Association fédérale de l’industrie musicale allemande (BVMI), l’espace musical de la nation européenne a augmenté de 12,4% par rapport au même semestre de 2020, pour atteindre environ 1,02 milliard de dollars (903,8 millions d’euros) de revenus. Le numérique représentait 78,6% du total, dont 70,6% pour le streaming seul, tandis que le vinyle a enregistré une hausse des ventes de 49,5% d’une année sur l’autre, pour une part de marché de 5,9%.

À titre de référence, les six premiers mois de 2020 ont généré une augmentation des revenus de 4,8% en glissement annuel pour l’industrie musicale de l’État d’environ 83,24 millions de résidents, qui a généré 882,13 millions de dollars (783,7 millions d’euros) au cours des premier et deuxième trimestres 2020. Enfin, l’IFPI a relayé dans son 2021 Global Music Signalez que l’Allemagne représentait la quatrième industrie musicale en 2020, se classant devant la France et derrière le Royaume-Uni.