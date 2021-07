Atlantic Records signe un accord de partenariat avec le label indépendant vnclm_

Atlantic Records de Warner Music Group a signé un accord de partenariat avec le label indépendant vnclm_.

Vnclm_ (prononcé « vin•cu•lum », précise la société sur ses profils de réseaux sociaux) a dévoilé l’accord dans une publication Instagram. Dans le cadre de l’accord de partenariat, Atlantic Records de WMG s’occupera du marketing, de la distribution mondiale et d’autres obligations professionnelles pour le label indépendant, à travers lequel Arden Jones a sorti “Rollercoaster” la semaine dernière. (Le morceau, contrairement aux autres projets de Jones à ce stade en 2021, est sorti spécifiquement via Atlantic/vnclm_, malgré le fait que les sociétés viennent de détailler leur partenariat.)

Michael Kosak, directeur artistique de NBD Management, a cofondé vnclm_ en janvier 2020, avec le cofondateur du label indépendant Pipe & Hat basé à Winnipeg, au Manitoba, Tim Jones et le fondateur d’IAT Artist Management, Jorge Hernandez.

Hernandez a créé ce dernier en septembre 2015 et continue de gérer « toutes les facettes de la gestion des artistes », selon son profil LinkedIn, alors que des groupes comme Attica Riots ont sorti de la musique via Pipe & Hat. Enfin, des clients tels que Royal & the Serpent sont représentés par NBD Management.

L’accord vnclm_ représente le dernier d’une longue série de mouvements de grande envergure pour Warner Music Group (ainsi que sa filiale Atlantic Records) à ce stade en 2021. Il y a environ une semaine, par exemple, Atlantic Records UK et ADA UK ont finalisé un accord de partenariat différent encore, cette fois avec Candela Records, “le nouveau label du Royaume-Uni pour la musique urbaine latine”. Comme la description l’indique, Candela – comme vnclm_ – est un nouvel ajout à l’espace musical.

En février, Warner Music Group a confirmé son investissement (apparemment de 200 millions de dollars) dans Rotana Music de l’homme d’affaires saoudien milliardaire Al-Waleed bin Talal, tandis que mars a apporté à la fois un accord de licence élargi avec Tencent Music et l’acquisition du label indépendant Zhara Music, dont le siège est à Moscou. qui a été rapidement rebaptisé Atlantic Records Russia.

Enfin, en ce qui concerne les pièces de WMG en 2021, le label Big Three a annoncé en avril son premier label panasiatique, Whet Records, au milieu de la popularité croissante des morceaux de danse sur le marché de la musique asiatique en pleine expansion. Et June a signé un contrat de 100 millions de dollars pour le catalogue enregistré du DJ français David Guetta.

Warner Music est revenu en bourse l’année dernière, après près d’une décennie de propriété entièrement privée, et les actions de la société se négociaient à 36,02 $ chacune au moment de la publication de cet article, soit une augmentation de plus de 20 % par rapport à leur valeur d’introduction en bourse. Et en guise de dernier aparté, le chef de longue date de l’Atlantique, Craig Kallman, a rejoint The Weeknd et d’autres pour participer à un tour de table de 2 millions de dollars pour la plate-forme de musique personnalisée Songfinch.