Atlantic Records UK et ADA s’associent avec Candela Records nouvellement créé

Atlantic Records UK et ADA UK de Warner Music ont officiellement signé un accord de partenariat avec Candela Records, qui se présente comme « le nouveau label du Royaume-Uni pour la musique urbaine latine ».

Les filiales de Warner Music ont annoncé leur partenariat avec Candela Records – qui « est une extension du groupe de médias britannique Latino Life, la force motrice de la culture latine au Royaume-Uni », selon les parties – via un communiqué officiel aujourd’hui. A noter ici que le groupe de médias Latino Life de plus de 15 ans publie un magazine du même nom, et l’un des co-fondateurs de l’entité, Jose Luis Seijas, a co-fondé Candela avec Luciano Santana Pinto, qui exploite The Plateforme Latino Shade Room.

Dans le cadre de l’accord Candela-WMG, Atlantic Records UK et ADA UK devraient aider le label qui vient d’être créé « à signer et à développer de nouveaux artistes, ainsi qu’à distribuer leur liste actuelle, y compris Angelo Flow et Esko, à l’échelle mondiale », le la libération indique.

Et avec Seijas supervisant les opérations, Pinto s’occupant d’A&R et la co-fondatrice du magazine Latino Life Amaranta Wright servant de responsable des communications, le tout nouveau Candela Records, pour sa part, « se concentrera sur le développement des sons latinos de Londres, qui fusionnent les rythmes urbains uniques avec le son des Caraïbes latines et au-delà, et sur la présentation de cet hybride unique sur la scène mondiale. »

S’adressant au partenariat dans un communiqué, le vice-président exécutif d’Atlantic Records, Austin Daboh, a déclaré : « La scène musicale latine au Royaume-Uni se développe incroyablement rapidement, et nous sommes ravis d’entrer dans l’histoire en devenant le premier label britannique de première ligne à s’associer à un label latino-américain basé au Royaume-Uni. . Tout le monde chez Atlantic et ADA a hâte de braquer les projecteurs sur cette scène musicale incroyablement dynamique et de trouver les superstars latino-américaines du futur. »

Il convient de mentionner à cet égard que le marché de la musique en Amérique latine a augmenté de 15,9% en 2020, selon le rapport annuel de l’IFPI, les revenus du streaming ayant augmenté de 30,2% en glissement annuel, représentant 84,1% des revenus totaux de l’industrie musicale de la région.

L’IFPI a poursuivi ses actions en justice contre les fournisseurs de “faux flux” au Brésil, le plus grand marché de la musique d’Amérique latine et aux États-Unis, a déclaré la RIAA en mai 2020 que 95% des revenus américains de la musique latine provenaient du streaming en 2019.

En gardant ces statistiques à l’esprit – ainsi que le potentiel de promotion croisée internationale, compte tenu du rôle prépondérant joué par le streaming – un certain nombre d’entreprises font des progrès notables dans l’espace. ADA Latin a discrètement rempli sa liste de dirigeants vers le quatrième trimestre 2020, par exemple, tandis que Play MPE a annoncé plus tôt cette année des plans ambitieux pour amener ses outils de découverte et de promotion de la musique sur le marché latin.