Atlas Guadalajara a battu Monterrey 2-1 à domicile

09/12/2021 à 02:15 CEST

Les Atlas Guadalajara gagné 2-1 contre Monterrey lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche au Stade de Jalisco. Les Atlas Guadalajara Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Tigres de l’UANL et pour le moment, il avait une séquence de trois nuls consécutifs. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Monterrey a récolté une égalité à double sens contre le Tijuana, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition et avait une série de trois matchs nuls consécutifs. Avec ce score, l’équipe de Guadalajarense est huitième, tandis que la Monterrey il est sixième après la fin du duel.

La première équipe à marquer a été la Monterrey, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Arturo González à la 14e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

En deuxième mi-temps, il a marqué un but Atlas Guadalajara, qui a eu la cravate avec un peu de Julien Quinones à la 61e minute. L’équipe locale a rejoint à nouveau, renversant le score, portant le score à 2-1 grâce à un but de Juan César Furch à 80 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Atlas Guadalajara de Diego Martin Cocca soulagé Bryan Garnica, Franco Troyanski, Edgar Zaldivar Valverde et Jonathan Herrera pour Gaddi Aguirre, Ian Torres, Ange marquez et Juan César Furch, tandis que le technicien du Monterrey, Javier Aguirre, a ordonné l’entrée de Carlos Rodriguez, Stefan médina, Celso ortiz, Neder Hernández et Maximiliano Meza fournir Ange Zapata, Sergio Villarreal, Arturo González, Duvan Vergara et Axel Grijalva.

Dans le duel, il y a eu un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Monterrey. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à Sergio Villarreal et Hector Moreno.

Avec ce résultat, le Atlas Guadalajara passe à 10 points et reste en lieu et place de l’accès à la phase suivante du concours et à la Monterrey reste avec 11 points.

Le lendemain le Atlas Guadalajara sera mesuré avec le Necaxa, tandis que l’équipe de Monterrey jouera son match contre le Tigres de l’UANL.