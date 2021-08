Atlas Guadalajara et Toluca se partagent les points dans un match sans but (0-0)

22/08/2021

Le à 11h30 CEST

Les Atlas Guadalajara et le Toluca ex aequo à zéro lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche dans le Stade de Jalisco. Les Atlas Guadalajara Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Lagune de Santos. Du côté des visiteurs, le Toluca a dû se contenter d’un match nul contre lui Mazatlán. Avec ce score, l’équipe de Guadalajarense est sixième à l’issue du match, tandis que le Toluca est quatrième.

Au cours de la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Atlas Guadalajara de Diego Martin Cocca soulagé Jonathan Herrera, Julien Quinones, Franco Troyanski, Edgar Zaldivar Valverde et Bryan Garnica pour Gonzalo Maroni, Luis Reyes, Ange marquez, Ian Torres et Diego Saragosse, tandis que le technicien du Toluca, Hernan Cristante, a ordonné l’entrée de Kevin Castañeda, Diégo, Oscar Vanegas et Michel Estrada fournir Ian González Nieto, Braian samudio, Claudio Baeza et Alexis Pedro Canelo.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Ange marquez, du Atlas Guadalajara et un à Claudio Baeza du Toluca.

Avec ce résultat, le Atlas Guadalajara il reste neuf points et le Toluca avec 11 points.

Le prochain engagement de la Liga MX de Apertura pour le Atlas Guadalajara est contre lui Tigres de l’UANL, Pendant ce temps, il Toluca affrontera le Pumas UNAM.