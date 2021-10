Atlas Guadalajara obtient les trois points après avoir gagné 0-1 à Chivas Guadalajara

10/03/2021

10/03/2021

Les Atlas Guadalajara a remporté le Chivas Guadalajara 0-1 lors du duel disputé ce dimanche dans le Stade d’Akron. Les Chivas Guadalajara voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Querétaro par un score de 1-0. Quant à l’équipe visiteuse, le Atlas Guadalajara perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Puebla. Avec ce résultat, l’équipe à domicile est onzième, tandis que le Atlas Guadalajara il était le leader de la MX Opening League.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de Guadalajarense, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but sur penalty de Aldo Rocha à la minute 27. Avec ce 0-1 a terminé la première moitié du match.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé par un résultat de 0-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Chivas Guadalajara a donné accès à Antonio Briseno, Carlos Cisneros, Ange Zaldivar, César Huerta et Alain Torres pour Jésus Sanchez, Sergio Flores, Jésus Molina, Jésus Angulo et Alexis Vega, Pendant ce temps, il Atlas Guadalajara a donné le feu vert à Gaddi Aguirre, Ange marquez et Christophe Trejo pour Anderson Santamaria, Ian Torres et Julien Quinones.

Au cours des 90 minutes du jeu, un total de sept cartes ont été vues. Les Chivas Guadalajara a dû faire face à la sanction de Cristian Yonathan Calderon avec un carton jaune et l’expulsion de Cristian Yonathan Calderon (2 jaune) et Hiram Mer d’un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Jésus Angulo, Ian Torres, Julien Quinones et Gaddi Aguirre.

Après le duel, le Chivas Guadalajara il se situait à la onzième position du tableau avec 14 points, à la place de l’accès à la phase suivante du championnat. Les Atlas Guadalajara, de son côté, il s’est retrouvé en tête de la MX Opening League avec 22 points, en position qualificative pour une place à élimination directe pour le titre.

Le lendemain le Chivas Guadalajara sera mesuré avec le Toluca, tandis que l’équipe de Guadalajarense jouera son match contre le Mazatlán.