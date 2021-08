Atlas Guadalajara réalise le nul face aux Tigres UANL (1-1)

29/08/2021

Le à 13h00 CEST

Les Tigres de l’UANL et le Atlas Guadalajara à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade universitaire (uanl). Les Tigres de l’UANL Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Mazatlán à la maison (0-3) et l’autre devant Querétaro dans leur stade (3-0). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Atlas Guadalajara a récolté un nul nul contre lui Toluca, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce score, l’équipe locale s’est classée en troisième position, tandis que la Atlas Guadalajara il est resté à la sixième place à la fin du match.

Le match a commencé d’une excellente façon pour lui Tigres de l’UANL, qui a créé la lumière avec un but du point de penalty de Nicolas Lopez à la 32e minute, terminant la première période sur un score de 1-0.

La seconde moitié de la confrontation a débuté de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a mis les tables avec un but de Diego Saragosse à la 53e minute, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Tigres de l’UANL a donné accès à Florian Thauvin, Raymundo Fulgencio, Juan Vigon et Luis Alfonso Rodriguez pour Carlos Gonzalès, Aldo Cruz, Jésus Dueñas et David Ayala, Pendant ce temps, il Atlas Guadalajara a donné accès à Edgar Zaldivar Valverde, Franco Troyanski et Christophe Trejo pour Ian Torres, Juan César Furch et Aldo Rocha.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, trois pour Enrique Quinones, Florian Thauvin et Javier Aquino, de l’équipe locale et deux pour Luis Reyes et Aldo Rocha, de l’équipe visiteuse.

En ce moment, le Tigres de l’UANL il reste 12 points et le Atlas Guadalajara avec 10 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe Nicolaita affrontera le Lion et, pour sa part, le Atlas Guadalajara le fera contre lui Monterrey.