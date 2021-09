Atlas Guadalajara reçoit Puebla

in

28/09/2021

Le à 05:16 CEST

Mercredi prochain à 04h00 se jouera le match de la onzième journée de la MX Opening League, qui affrontera les Atlas Guadalajara et à Puebla dans le Stade de Jalisco.

Les Atlas Guadalajara des visages renforcés pour le match de la onzième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 2-0 et 0-3, le premier face à la Lion dans son fief et le second contre lui Necaxa à domicile. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des 10 matches disputés à ce jour.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Puebla a obtenu une égalité à un contre Croix Bleue, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. Avant ce match, le Puebla il avait gagné dans l’un des 10 matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison.

En tant que local, le Atlas Guadalajara Il a réalisé un bilan de trois victoires, une défaite et un nul en cinq matchs disputés dans son domaine, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Puebla a été battu deux fois en cinq matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner au stade de Atlas Guadalajara pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de Jalisco, obtenant ainsi six défaites et quatre nuls en faveur de la Atlas Guadalajara. La dernière rencontre de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en mai 2021 et s’est soldée par un résultat 1-0 en faveur des visiteurs.