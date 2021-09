Atlas Guadalajara remporte la victoire à domicile contre León (2-0)

26/09/2021

Les Atlas Guadalajara gagné 2-0 contre Lion lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade de Jalisco. Les Atlas Guadalajara Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Necaxa loin de chez soi (0-3) et l’autre devant Monterrey dans leur stade (2-1). Du côté de l’équipe visiteuse, le Lion perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le FC Juárez. Avec cette défaite, l’équipe léonaise s’est placée en cinquième position après la fin du match, tandis que le Atlas Guadalajara est troisième.

La première équipe à marquer a été l’équipe locale, qui a débuté le lumineux grâce à un but de Anderson Santamaria à la 8e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la mi-temps, en seconde mi-temps est venu le but de l’équipe de Guadalajarense, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Diego Saragosse à 61 minutes, terminant le match avec un score de 2-0 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Atlas Guadalajara qui sont entrés dans le jeu étaient Franco Troyanski, Edyairth ortega, Christophe Trejo et Bryan Garnica remplacement Juan César Furch, Edgar Zaldivar Valverde, Julien Quinones et Ian Torres, tandis que les changements dans le Lion Ils étaient Omar Fernandez, Victor davila, Santiago Ormeño, Andres Mosquera et Jean Ménèse, qui est entré pour remplacer José Rodriguez, Luis Montes, Emmanuel Gigliotti, Osvaldo Rodriguez et Elie Hernandez.

L’arbitre a donné un carton jaune à Anderson Santamaria, Jésus Angulo, Camilo Vargas, Julien Quinones et Christophe Trejo par l’équipe locale déjà José Rodriguez, Ange Mena, Jaine barreiro et Rodolfo Cota par l’équipe léonaise.

Avec cette victoire, le Atlas Guadalajara parvient à monter à 19 points et reste en position de qualification pour une place à élimination directe pour le championnat, tandis que le Lion continuer avec 15 points.

Le lendemain, l’équipe de Guadalajarense jouera à domicile contre lui Puebla, Pendant ce temps, il Lion cherchera la victoire à domicile contre Croix Bleue.