Atlas Guadalajara remporte les trois points après avoir battu Necaxa (1-5)

01/05/2021 à 04h45 CEST

le Nécaxa et le Atlas Guadalajara ils se sont rencontrés lors du dernier match de la Liga MX de Clausura, qui s’est terminé sur un résultat de 1-5. le Nécaxa est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Tijuana par un score de 1-0. De la part de l’équipe visiteuse, le Atlas Guadalajara perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Chivas Guadalajara. Les locaux, en fin de match, restaient à la dix-huitième place du classement, tandis que le Atlas Guadalajara il a été placé à la cinquième place.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Nécaxa, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade Victoria avec un objectif de Juan Delgado quelques minutes après le début du match, plus précisément à la deuxième minute. Mais plus tard, l’équipe de Guadalajarense a réagi et égalisé le match grâce à un but de Jonathan Herrera à la 23e minute. Atlas Guadalajara en 45 minutes grâce à l’objectif de Ian Torres. L’équipe visiteuse s’est jointe à nouveau, qui s’est distanciée en mettant 1-3 à travers un nouvel objectif de Jonathan Herrera, réalisant ainsi un doublé peu de temps avant la fin, précisément à 47. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-3.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Guadalajarense, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but du point de penalty de Aldo Rocha à 88 minutes. Après une nouvelle pièce, le score du Atlas Guadalajara, ce qui a augmenté les différences établissant le 1-5 avec un objectif de Juan Cesar Furch quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, concluant le match avec un résultat de 1-5.

Le technicien guadalajarense a donné accès à Christophe Trejo, Juan Cesar Furch, Victor Malcorra, Edgar Zaldivar Valverde Oui José Abella remplacer Ian Torres, Ange Marquez, Renato Ibarra, Milton caraglio Oui Jonathan Herrera, tandis que du côté du Nécaxa il a été remplacé Ian González Nieto, Raul Sandoval, Martin Barragan Oui Waldo Madrid pour Maximiliano Salas, David Cabrera, Rodrigo Aguirre Oui Juan Delgado.

le Nécaxa occupait la dix-huitième place du tableau de qualification avec 11 points après la dispute de ce match lors de la dernière journée de la Liga MX de Clausura, tandis que le Atlas Guadalajara il a été placé en cinquième position avec 25 points.