Atlas Guadalajara se rend au stade Necaxa pour clôturer le championnat

30/04/2021 à 02:46 CEST

le Nécaxa joue ce samedi à 2h30 son dix-septième match de la Ligue MX Clausura contre la Atlas Guadalajara dans le Stade Victoria.

le Nécaxa Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au dix-septième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Tijuana par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des 16 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 13 buts pour et 24 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Atlas Guadalajara ne pouvait pas gagner à Chivas Guadalajara lors de son dernier match (0-1), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière au championnat. Avant ce match, le Atlas Guadalajara il avait gagné dans six des 16 matchs disputés en Liga MX de Clausura cette saison, avec 15 buts en faveur et 14 contre.

En tant que local, le Nécaxa Il a gagné deux fois, il a été battu deux fois et il a fait match nul trois fois en sept matchs joués jusqu’à présent, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner . Aux sorties, le Atlas Guadalajara a un bilan de deux victoires, deux défaites et trois nuls en sept matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que les joueurs du Nécaxa Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Nécaxa, les chiffres montrent six défaites et trois nuls en faveur de l’équipe à domicile. À leur tour, les locaux ont un total de cinq matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Liga MX de Clausura. Le dernier match auquel ils ont joué Nécaxa et le Atlas Guadalajara dans ce tournoi, il a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 0-1 pour les locaux.

En référence à sa position dans le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Atlas Guadalajara est en avance sur le Nécaxa avec une différence de 11 points. À ce moment, le Nécaxa il a 11 points et est en dix-huitième position. En revanche, les visiteurs ont 22 points et occupent la huitième position du tournoi.