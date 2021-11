Atlas Technology conclut un accord avec Core Scientific pour étendre ses opérations minières aux États-Unis

Atlas Technology, qui étend sa présence nord-américaine de minage de cryptomonnaies, a signé un accord avec Core Scientific pour héberger plus de 100 mégawatts de capacité de minage de bitcoins, a annoncé Atlas lundi.

L’accord intervient alors que le mineur de crypto basé à Singapour continue d’apporter plus de puissance minière aux États-Unis et vise à construire des opérations minières respectueuses de l’environnement. « L’engagement de Core Scientific à des opérations 100% neutres en carbone, l’innovation qui stimule la rentabilité et une industrie profonde les partenariats s’alignent bien avec nos valeurs », a déclaré Raymond Yuan, fondateur d’Atlas, dans un communiqué. , Atlas a déclaré avoir signé un accord de « capacité de colocation » de 100 mégawatts avec Compute North pour étendre ses opérations minières aux États-Unis et étendre son hashrate à 3,7 exahash à partir du premier trimestre 2022. Un exahash est une mesure de la puissance de calcul.