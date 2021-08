“Atleti est un mode de vie”

20/08/2021

Benjamin Lecomte, le nouveau gardien de l’Atlético de Madrid, se définit comme un “garçon simple et travailleur”. Le gardien de but Le joueur de 30 ans arrive en prêt de Monaco pour une saison et espère pouvoir s’entraîner quotidiennement avec Jan Oblak, “l’un des meilleurs”, et confronté au défi de “savoir” de quoi il est “capable”.

Excité par cette nouvelle étape

“Pour moi, c’est une fierté de jouer pour l’Atlético de Madrid, un club merveilleux avec une grande histoire. J’ai vraiment envie de tout découvrir dans ce club”a-t-il expliqué dans des déclarations aux médias officiels de l’équipe. Le gardien français, qui a bouclé ce vendredi sa deuxième séance d’entraînement sous les ordres de Diego Simeone et aux côtés d’Oblak, a expliqué : “Travailler avec le « Cholo » est quelque chose d’assez incroyable. Je le respecte beaucoup pour tout ce qu’il a fait pour le football. De l’extérieur, vous pouvez voir comment il transmet sa passion aux joueurs et c’est ce qui fait que l’Atlético a cette identité. »

“Oblak est l’un des meilleurs gardiens du monde. Pouvoir travailler avec lui tous les jours et apprendre de lui me sera utile. pour ma progression en tant que gardien de but », a-t-il déclaré. « De plus, c’est aussi un défi pour moi, de savoir de quoi je suis capable et de pouvoir contribuer le plus possible à l’équipe », a commenté Lecomte, prêt à affrontera Elche dimanche prochain au stade Wanda Metropolitano.

Le footballeur était enthousiaste à l’idée de porter le maillot du club : “Quand l’Atlético vous appelle, c’est quelque chose de vraiment génial à cause de tous les grands joueurs de ce club.L’athlétisme est un mode de vie. J’ai toujours été attiré par son style de jeu, les supporters, le stade, avec une ambiance incroyable. Je veux vraiment en faire l’expérience à la première personne. Ce sera fantastique”, a-t-il assuré.

Lecomte a déjà commencé son adaptation. « C’est vrai que pour s’intégrer c’est toujours plus facile d’avoir des collègues qui parlent la même langue. Je connais Thomas de l’équipe nationale et Geoffrey car je suis beaucoup tous les joueurs français. Avec Yannick j’ai déjà joué contre lui. Les trois ont joué à Monaco et c’est sûr que c’est plus facile pour mon intégration“, un point.

