Atleti, l’équipe avec le moins de buts des équipes en position de Champions dans les cinq ligues majeures

21/09/2021 à 15h40 CEST

Betfair

L’Atlético semble avoir oublié de marquer après ses deux revers contre Porto et l’Athletic. Et qui a une masse salariale importante. Son absence de but a entravé le match rojiblanco la semaine dernière. 18 tirs au but, douzième de la Ligue dans cette statistique et avec seulement sept buts en faveur (efficacité de 39%) font ressortir les couleurs d’une équipe qui possède le plus grand arsenal du tournoi de régularité.

En fait, dans l’éternelle comparaison avec le Real Madrid et Barcelone, on constate que les madridistas doublent de buts et surpassent l’efficacité du matelas (correct de 42 %), tandis que les azulgranas ajoutent huit buts (40 % d’efficacité) avec un match de moins.

En réalité, Sur la liste des 20 équipes qui occupent actuellement des positions en Ligue des champions parmi les cinq grandes ligues européennes, l’Atleti est celle qui a marqué le moins (Seul le surprenant Brighton, quatrième de Premier League, ajoute les mêmes buts que les rojiblancos)

Benzema, mêmes buts que tout l’Atlético

Suárez, Lemar et Carrasco, avec un but, et Correa avec trois, totalisent six des sept buts marqués par l’Atlético lors de ces cinq premiers matchs. (le septième est l’œuvre de Mandi sur le pas de sa propre porte). Le même que Benzema a marqué en ce début de saison. Si nous regardons le nom à la mode de la Ligue, Vinicius, nous voyons que le Brésilien n’a marqué qu’un but de moins que toute l’équipe de rojiblanca.

Getafe, propice à marquer trois points & mldr;

Mais aux grands maux de grands remèdes. Et là, Getafe de Míchel apparaît involontairement, une équipe qui ajoute 17 matchs consécutifs sans battre les rojiblancos dans ce qui est la pire séquence des azulones contre un rival de la Ligue. Et pire encore, lors de ces 17 matchs, il n’a pas réussi à marquer l’Atlético. C’est pourquoi la victoire sportive se négocie à 1,7 € par euro misé ou ce qui revient au même, une probabilité implicite de 58,8%. L’égalité a une part de 3,5 (28,6%) et la défaite, 5,5 (18,2%).

& mldr; et que les 4 fantastiques retrouvent leur but

Avec Joao Félix sanctionné pour son expulsion contre l’Athletic, il y aura quatre attaquants de très haut niveau à la disposition de Simeone pour s’imposer au Colisée. Seul Correa répond aux attentes et a marqué trois buts dans cette ligue, ce qui fait de lui le meilleur buteur rojiblanco. Sur les quatre autres attaquants, seul Suárez a vu la porte en marquer un tandis que Griezmann, Joao Félix et Cunha restent vierges. Laissez l’Uruguayen voir la porte, qui a battu le but de Getafense six fois en neuf matchs, s’échangeant à 2,2 (45,5%) étant le favori pour marquer un but devant les autres.

Le Brésilien n’a pas encore mesuré Getafe et qui ouvre avec un but a un quota de 2,7 (37%). De son côté, le Petit Prince accumule six buts en 20 matches et son quota pour débuter dans sa deuxième étape en tant que rojiblanco est de 3,1 (32,3%). Enfin, il y a l’Argentin qui n’a marqué qu’un seul but contre le rival madrilène en huit matchs (cotes de 3,6 et 27,8%).

1-2, le score le plus répété de cet Atleti

Depuis 1992, ils n’ont pas remporté trois matchs consécutifs à l’extérieur par 1-2, ce qu’ils ont réalisé lors de leurs trois dernières visites.. Celui qui lui a offert le titre à Valladolid la saison dernière, contre le Celta lors de la première de la nouvelle campagne et le rabais de 10 minutes contre l’Espanyol. Ce résultat se négocie, selon les prévisions de Betfair, à 9,0 (11,1 % de probabilité), bien que Cela ne s’est pas produit entre azulones et colchoneros depuis 13 ans lorsqu’un doublé de Sinama-Pongolle a annulé le but de Balbín. En fait, les prédictions indiquent qu’il y aura le résultat le plus « Cholista » de tous, le 0-1 dont le quota est de 5,00 (20%).

Le sixième avec le moins de fautes, le premier en cartons

Un autre facteur qui explique la fluctuation des résultats de l’Atlético est le rapport entre les fautes qu’il commet et les cartons jaunes qu’il voit. Sans compter Barcelone, Séville, Villarreal et Alavés, qui ont un match de moins, on voit qu’ils sont les sixièmes avec le moins de fautes des 16 équipes restantes et les plus réservés (20 cartons) et expulsés (Joao Félix et Mario Hermoso) additionne. Bien qu’ici, ce qui est vraiment inquiétant pour le fief rojiblanco, c’est que la moitié de ces cartes ont été pour protester (10).