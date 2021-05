Atlètic et Polo, pour la finale

30/04/2021 à 16:33 CEST

La saison régulière de la Ligue de hockey sur gazon prend fin ce week-end avec une finale 4 dans laquelle le titre sera décerné. L’Atlético DHM, champions de la ligue régulière, se battra pour leur numéro 22 de la ligue dans cette phase qui se déroulera à domicile. Le rival en demi-finale sera le Real Club de Polo de Barcelona dans un match qui se jouera à 14h00. Le Club de Campo et Egara se retrouveront plus tard (16h00) dans l’autre demi-finale.

Demain à 2 heures de l’après-midi, Le drapeau se battra à nouveau pour être en finale de la finale 4, quelque chose qui ne s’était pas produit depuis 2017. Cette année-là, le scénario était très similaire. A Can Salas et contre le Polo. Le week-end se terminerait par un nouveau titre dans les vitrines de l’Atlético après avoir battu Egara. Le public, mais ce sera une grande différence, car il y aura une limitation de capacité de 50% et il ne peut y avoir un Josep Marqués plein à éclater comme dans les grandes occasions.

Le jeu est dynamique. L’Atlético mène après pratiquement une ligue entière sans perdre. Une seule défaite au mois d’octobre sur le terrain du Country Club, la deuxième classée. Les précédents contre Polo cette saison sont le nul 0-0 au premier tour et la victoire 3-2 à domicile, avec un retour jaune aux derniers instants du match. Polo, pour sa part, arrive quatrième avec 48 points, sept de moins que l’Atlético.

Xero Gasol Il pourra compter sur pratiquement tous ses joueurs, uniquement avec la perte de Pepe Cunill, blessé en demi-finale de l’Euro Hockey League qui s’est déroulée en avril dernier à Amsterdam. L’Atlético DHM a fini par accrocher la médaille d’argent catalane de l’histoire avec une équipe formée à 100% à domicile.

Et à 4 heures de l’après-midi, le match commencera où le rival éventuel de la finale sera connu. Le Club de Campo, le deuxième classé, affrontera Egara pour une place en grande finale.

Une demi-heure avant le match, à 13 h 30, la Section Hockey rendra hommage aux quatre joueurs qui ont pris leur retraite la saison dernière: Oriol Peremiquel, Marc Pujal, Xavi Galí Oui Dani Malgosa. Ils seront rejoints par Jan Malgosa, l’un des capitaines de la première équipe, qui raccrochera le bâton après ce Final Four.

Ainsi, une belle opportunité pour l’Atlético de pouvoir remonter la coupe et qu’au total ils en ajouteraient vingt-deux, de plus que toute autre équipe.