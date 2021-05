Atlético Albericia 3-1 UC Cartes

22/05/2021 à 10h36 CEST

le Atlético Albericia a gagné 3-1 à Cartes UC ce vendredi au dernier jour de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition par une victoire. le Atlético Albericia est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 1-2 à Selaya. De la part de l’équipe visiteuse, le Cartes UC a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Samano. Après le match, l’équipe de Santander est sixième, tandis que le Cartes il est quatrième après la fin de la partie.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Atlético Albericia, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Saiz à la minute 20, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

Après la pause, en deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un objectif de Isaac Gonzalez dans la minute 68. Mais plus tard, un but de Jorge Rodriguez réduction des différences pour le Cartes UC à la 73e minute. L’équipe de Santander a augmenté son avantage grâce à un nouveau but de Saiz, complétant ainsi un doublé peu de temps avant la fin, plus précisément en 89, terminant le match avec le score de 3-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Atlético Albericia a donné accès à Mario Fernandez, Berdejo, Saint Emeterio Oui Carlos pour Morales, Chaîne de montagnes, grottes et Isaac Gonzalez, Pendant ce temps, il Cartes UC a donné accès à Ruiz, Cap, Arbildua Oui Gonzalez pour Sergio, Alvarez, Gutiérrez Oui Gomez.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Saiz Oui Manuel Cantero par le Atlético Albericia déjà Ruiz Oui Javier Gutierrez par l’équipe de Carthagène.

Pour le moment, le Atlético Albericia il obtient 30 points et le Cartes avec 36 points.

Fiche techniqueAtlético Albericia:Cazalilla, Manuel Cantero, Povedano, Marquitos, Jony, Isaac González (Carlos, min 74), Cuevas (San Emeterio, min 74), Saiz, Moroso, Sierra (Berdejo, min 67) et Morales (Mario Fernández, min .67)Cartes UC:Corrales, Javier Gutiérrez, Álvarez (Cabo, min.87), Jorge Rodríguez, Gomez (Gonzalez, min.89), Gutiérrez (Arbildua, min.87), Fernández, Javi Gómez, Diego, Sergio (Ruiz, min.45) et Hector CallejaStade:Juan HormaecheaButs:Saiz (1-0, min.20), Isaac González (2-0, min.68), Jorge Rodríguez (2-1, min.73) et Saiz (3-1, min.89)