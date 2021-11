Atlético de Madird | Simeone : « Nous avons reçu 26 tirs, mais 13 étaient des buts »

19/11/2021 à 19:09 CET

À Diego Siméone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, « occupe » le moment défensif de son équipe, dont il a fait remarquer que c’est le groupe que « le moins de coups » reçoit de la Liga Santander, en attendant Osasuna ce samedi dans le Wanda Metropolitano et souligne l’évolution et l’importance de Antoine Griezmann, Quoi, « petit à petit, il prend sa meilleure version« .

« Les autres jours, j’ai lu des informations qui disaient nous étions l’équipe qui a reçu le moins de tirs, avec 26, mais 13 avaient été des buts. Évidemment, cela m’occupe et il est de notre responsabilité en tant qu’entraîneurs d’améliorer les situations que traverse l’équipe », a concentré l’entraîneur sur la conférence de presse télématique de ce vendredi avant l’entraînement de l’après-midi à la Cité sportive de Majadahonda.

A la pause, il a insisté sur les ajustements défensifs de son équipe. « Toujours travailler avec le même enthousiasme et toujours chercher à prendre soin des choses dont l’équipe a besoin. Six joueurs de la première équipe (parmi les engagements de l’équipe internationale) étaient restés avec nous et nous avons pu travailler avec eux en fonction de nos besoins« , a-t-il revu.

« Nous sommes arrivés avec enthousiasme et enthousiasme à une ligue très compétitive comme c’est cette saison et tout match qui touche au jeu, comme celui de samedi. Osasuna a toujours généré une grande concurrence, a un super coach (Jagoba Arrasate), ils savent avec quoi ils jouent continuellement avec toutes les variantes qu’ils ont utilisées et s’y réfèrent dans leur quête pour trouver des centres, de la dynamique, du backlash, une bonne agressivité dans la récupération du ballon… Demain on va trouve ça. », a-t-il prévenu.

Une victoire seulement lors des quatre dernières journées, culminant avec le 3-3 concédé à la dernière minute à Valence, a mis la pression sur l’Atlético, qui épingler 5 points au leader du classement, la Société royale ; reçoit ce samedi le deuxième meilleur visiteur du championnat et voit un duel décisif avec Milan mercredi prochain en Ligue des Champions, également dans le Wanda Metropolitano et aussi avec Antoine Griezmann disponible, une fois a réduit la sanction par la commission d’appel de l’UEFA.

Précisément à propos du joueur français, il a déclaré : « Petit à petit il prend sa meilleure version. Nous en avons autant besoin que contre le Betis et Valence, car c’est le footballeur que nous cherchions, que les gens veulent et dont on a besoin », a souligné l’entraîneur, qui récupère deux footballeurs cruciaux dans son schéma (Marcos Llorente et Thomas Lemar, après avoir raté les cinq et quatre derniers matchs, respectivement), mais en perd deux autres : Joao Félix et Kieran Trippier, tous deux éteints en raison d’une blessure.

Il a également été interrogé par Diego Godin et la possibilité d’un hypothétique retour à l’Atlético. « Je comprends la question. Vous savez à quel point j’aime Godín pour tout ce qu’il nous a donné au cours de ces merveilleuses années qu’il a passées avec nous, mais la seule chose qui m’intéresse maintenant c’est l’OsasunaSimeone a dribblé.