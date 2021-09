Atlético de Madrid – Barcelone de LaLiga Santander: Horaire et où regarder à la télévision

27/09/2021 à 20:54 CEST

Ronald Gonçalves

Dans ce qui sera le plus grand défi pour les Catalans de la saison de championnat en cours, L’Atlético et Madrid et Barcelone se rencontreront ce samedi à 21h00 CET (heure de l’Espagne), avoir à rencontrer votre rendez-vous LaLiga Santander dans le Metropolitan Wanda et peut être apprécié à travers Grand match dans Movistar LaLiga.

Premièrement, ceux dirigés par Ronald Koeman ils arriveront avec un grand élan émotionnel : Ansu Fati, le nouveau 10 du club, est de retour, et rentré de la main d’un but en victoire contre Levante (3-0) lors du dernier match. Avant cela, les azulgranas accumulent un record invaincu avec deux autres victoires et trois nuls, avec encore une partie à jouer pour revendiquer le haut du tableau.

D’un autre côté, l’équipe du matelas est tombée pour la première fois cette saison contre le Deportivo Alavés (1-0), ce qui l’a fait rester en dessous d’autres équipes telles que Real Madrid, la Société réelle et le Séville. De même, il convient de noter que ceux de Diego Siméone ils ont connu quatre victoires et deux nuls avant d’être battus par les Albiazules.

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH

Le match entre Athlète de Madrid et le Barcelone de la 8e journée de LaLiga Santander 2021-2022 aura lieu ce Samedi 2 octobre à 21h00 et la réunion peut être vue en Espagne à travers Super jeu en Movistar LaLiga.