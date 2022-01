Atlético de Madrid de LaLiga Santander: Horaire et où regarder à la télévision

01/04/2022 à 21:16 CET

Ronald goncalves

le Villarréal et le Athlète de Madrid, dans le but de poursuivre Jour 20 de LaLiga Santander, ils mèneront une nouvelle dispute du tournoi national ce dimanche prochain à l’Estadio de la Cerámica.

En premier lieu, les locaux tenus par Unai émeri ils sont positionnés à la place numéro 8 du classement avec 28 points et +11 au différentiel de buts et donc à proximité de la zone de la Ligue Europa. En ce sens, son histoire par les records de la ligue une victoire sur Levante (5-0), une victoire sur le Deportivo Alavés (5-2), une victoire sur la Real Sociedad (3-1) et une victoire sur le Rayo Vallecano (2-0).

Quant à leurs adversaires, l’escouade de Diego Siméone Elle se trouve à à la quatrième place du classement avec 32 points et +9 de différentiel de buts, c’est-à-dire dans la zone de la Ligue des champions. De même, leurs récentes réunions indiquent une victoire sur le Rayo Vallecano (2-0), une défaite contre Grenade (2-1), une défaite contre Séville (2-1) et une défaite contre le Real Madrid (2-0).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

Le match entre Villarréal et le Athlète de Madrid, de la 20e journée de LaLiga Santander 2021-2022 aura lieu ce Dimanche 9 janvier à 21h, et la rencontre peut être vue en Espagne à travers Movistar LaLiga.