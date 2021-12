Atlético de Madrid | Dévoilé la liste des équipes qui aspirent à signer Joao Félix en attendant sa meilleure version

27/12/2021 à 18:31 CET

Il semble que le niveau attendu de João Félix n’atteigne pas. Pour certaines choses ou pour d’autres, le Portugais n’a pas eu la régularité souhaitée. Que si le système ne le favorise pas, que si le coach a une manie pour lui, que s’il a besoin de sortir pour exploiter, ni avec son club ni avec sa sélection il y a des raisons d’être optimiste de ce joueur qui lorsqu’il joue pleinement C’est une merveille et c’est peut-être pour ça que ça fait si mal de ne pas le voir comme ça régulièrement.

La réalité, déjà presque en 2022, est que João Félix est l’une des cinq signatures les plus chères de l’histoire du football. Et bien que l’on s’attende à ce que son impact ne soit pas immédiat en raison de sa jeunesse, déjà dans sa troisième année, il semble même avoir diminué ce flash qui était sa première année..

Au cours de sa première année, 2019-2020, João Félix était en bonne santé en 36 matchs et a joué les 36, en commençant 28 d’entre eux. Les huit matchs auxquels il n’a pas joué au début ont presque tous un prétexte à l’infirmerie, car dans cinq d’entre eux (Juventus, Grenade, Villarreal, Espanyol et Real Sociedad) le joueur est sorti directement de blessure, sans rythme et avec une restriction de minutes par précaution.

Dans deux d’entre eux, il a même dû passer des tests le jour du match pour entrer dans l’appel. Les trois autres duels que les Portugais n’ont pas entamés se sont produits après l’arrêt dû à la pandémie, quand l’Atlético jouait toutes les moins de 70 heures en moyenne, étant l’équipe qui s’est le moins reposée en Liga, où les rotations de toute l’équipe, à l’exception d’Oblak, étaient notables.

Le bon début de la deuxième campagne

Au début de sa deuxième saison, João Félix s’est trompé. Plus que jamais. L’Atlético, qui avait déjà joué beaucoup plus heureux en 2019-2020, étant l’une des cinq équipes d’Europe qui ont généré le plus d’occasions de marquer par match, a donné un nouveau tour de vis en 2020-2021, au cours duquel ils ont tenté de rapprocher les ballons. dans la région à un matador comme Luis Suárez. Les premiers matchs de l’équipe ont été un délice offensif mais un non-sens défensif.

Bien que ses chiffres ne lui donnent pas la raison non plus. Si lors des deux premières saisons il avait réalisé 19 buts et 9 passes décisives, des chiffres pas exagérés, mais assez compétents pour un joueur qui se doit d’être le compagnon d’une référence et non un buteur, cette campagne n’invite pas à penser que ses chiffres sont ceux qu’ils finissent par défoncer la porte de la propriété. Un but et deux passes décisives. En fait, au cours de toute l’année 2021, il n’a vu la porte que trois fois au cours des 34 matchs auxquels il a joué.

La liste des futurs clubs

Et justement que 2021 est celui qui a fait exister déjà une liste d’équipes dont on parle pour l’avenir du Portugais. Selon les prévisions de Betfair, que Joao Felix reste à l’Atlético reste la première option avant le 3 février, atteignant une probabilité implicite élevée de 88,5%. Les deux premières équipes à apparaître dans le futur de Joao Félix sont Arsenal et United. Beaucoup plus loin se trouvent les alternatives de Benfica, Juventus ou Everton, également sur la liste.

Sa fragilité physique est un autre problème qui l’a mené tête baissée. Depuis son arrivée à l’Atlético, João Félix a subi 12 blessures de natures différentes, principalement des problèmes musculaires et soulignant le drame qu’il subit avec ses chevilles, sans compter qu’il jouait entre des boules de coton entre décembre et juin dernier malgré l’absence de rapport médical. officier de décharge. Avec sa période d’absence, sa période de réajustement et sa perte de rythme, cela implique qu’il n’a pas été affecté seulement les 27 matchs qu’il a perdus pour cause de départ, mais qu’il a aussi été entre 15 et 20 de plus entre les cotons où il n’a pas pu être à 100 pour cent.

El Cholo remet en question sa performance

Simeone semble de plus en plus convaincu. « Vous le voyez jouer et vous connaissez les conditions dont il dispose. Mais ce que vous devez faire, c’est travailler plus dur. La même chose se produit avec le Portugal, où souvent il ne commence pas mais finit les matchs. Doit s’améliorer & rdquor;Il a dit avant le match contre Séville. Le but d’Ocampos dans la dernière ligne droite ne le laisse pas bien arrêté.